ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.33
usd:
304.27
bux:
0
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Orosz drón talált el egy romániai lakóházat, a NATO megerősíti a védelmet

Infostart / MTI

A péntek hajnalban történt incidens miatt hetven embert kellett kimenekíteni a találatot kapott panelházból. Allison Hart NATO-szóvivő az eset kapcsán kijelentette: a drónok ellen is meg kell erősíteni a katonai szövetség határait.

Robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek – közölte az Agerpres hírügynökség.

A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négy személynek volt szüksége orvosi ellátásra: ketten könnyebb horzsolásokat szenvedtek, őket kórházba vitték, két személyt pedig pánikroham miatt a helyszínen láttak el a mentőorvosok.

A NATO is reagált az incidensre

A NATO folytatja védelmének megerősítését minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is – jelentette ki Allison Hart NATO-szóvivő arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelházra.

Közösségi oldalán közzétett üzenetében a NATO szóvivője közölte: a katonai szövetség elítéli Oroszország felelőtlenségét. Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal – tájékoztatott.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Orosz drón talált el egy romániai lakóházat, a NATO megerősíti a védelmet

oroszország

nato

románia

drón

sérültek

lakóház

dróncsapás

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

A Közel-Kelet-szakértő szerint Iránban különböző hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelt: miközben a háborús konfliktusok nyomán a Forradalmi Gárda szerepe látványosan nő, az ajatollah pozíciója jelentősen gyengült.
BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

A szombati budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint (90-140 millió euró) közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.
 

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Szoboszlai Dominik elmondta, mi várható a budapesti BL-döntőn

Kánikula! Jön a hőség, de meglepetéssel – ilyen idő lesz pénteken és a BL-hétvégén

A kormány nyugtat: fizetnek a BL-döntőre, nem lesz fennakadás a Balásy-ügy miatt a rendezésben

Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

Itt a közlekedési káosz, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Milyen hormuzi para? Új csúcson az amerikai tőzsdék

Milyen hormuzi para? Új csúcson az amerikai tőzsdék

Új történelmi csúcsra emelkedett az S&P 500 és a Nasdaq, miután sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok és Irán egy 60 napos tűzszünet-hosszabbítási megállapodás tervezetéről egyezett meg. A hír enyhítette a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállítások esetleges fennakadásaival kapcsolatos aggodalmakat, ami az olajárak csökkenésén keresztül támogatta a részvénypiacokat, különösen a technológiai és növekedési részvényeket. A befektetői optimizmust viszont fékezi, hogy az amerikai infláció a három évvel ezelőtti szinteket idéző ütemben gyorsult, elsősorban a közel-keleti konfliktus által felhajtott energiaárak miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan befut a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: a szakadék szélén táncolunk, de van egy óriási mentőöv

Hamarosan befut a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: a szakadék szélén táncolunk, de van egy óriási mentőöv

A nemzetközi hitelminősítő várhatóan londoni idő szerint késő este teszi közzé döntését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 07:13
Akár két radikális jelölt között is eldőlhet a francia elnökválasztási verseny
2026. május 29. 06:24
Igazi bevándorlóország: 300 ezren kaptak tavaly spanyol állampolgárságot
×
×