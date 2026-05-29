Orosz drón talált el egy romániai lakóházat, a NATO megerősíti a védelmet

Robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek – közölte az Agerpres hírügynökség.

A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négy személynek volt szüksége orvosi ellátásra: ketten könnyebb horzsolásokat szenvedtek, őket kórházba vitték, két személyt pedig pánikroham miatt a helyszínen láttak el a mentőorvosok.

A NATO is reagált az incidensre

A NATO folytatja védelmének megerősítését minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is – jelentette ki Allison Hart NATO-szóvivő arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelházra.

Közösségi oldalán közzétett üzenetében a NATO szóvivője közölte: a katonai szövetség elítéli Oroszország felelőtlenségét. Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal – tájékoztatott.