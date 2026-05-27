2026. május 27. szerda
Hungarian money, Woman counting money in wallet, Economic situation of Hungarians, Market value of forint
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Polgármesterek fizetéscsökkentése – Algyő vezetője lemondással fenyeget, a kormány türelmet kér, amíg nincsenek számok

Infostart

A kormányszóvivő tájékoztatóig jutott annak a híre, hogy Algyő polgármestere azonnali hatállyal lemond, ha a kormány csökkenti a fizetését. A sajtótájékoztatón a kormányszóvivők türelmet kértek, amíg kiderül, mire van lehetőség az állami-önkormányzati fizetések terén, de „Magyar Péter nem árult zsákbamacskát”, amikor erről beszélt. De elég-e egy településvezetőnek 1,1 millió forint bruttó – vagy nettó, apparátus nélkül?

Nyilvánosságra hozta fizetését, és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron – Algyő vezetőjeként körülbelül bruttó 1,7, nettó 1,1 millió forintot keres – arra az esetre, ha a kormányzati jelzéseknek megfelelően csökkennek az állami és települési vezetői bérek.

Ismert, korábban Magyar Péter miniszterelnök országházi példán illusztrálta, hogy radikális fizetés- és kiadáscsökkentés jön, melynek köszönhetően csak parlamenti működésen minimum 1 évnyi pénzt lehet így megspórolni egy ciklus alatt, a járó javadalmazásokat, amelyeket meg tervez vágni, szintén nem kötelező felvenni az utolsó fillérig; erre példaként a Tisza Párt 22 éves parlamenti képviselőjét hozta fel példaként, aki lemond a 25 éven aluliaknak járó szja-mentességről, mondván, ez nem segítség a munkavégzésében.

Algyő polgármestere, Molnár Áron viszont az RTL Híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad a település vezetője; ha munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana.

A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is, Kamut vezetője, Vetési Erika 1,1 millió forint bruttón van, és megfelelő apparátus híján több ember munkáját végzi el nap nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó.

Az összeállításból az is kiderül, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a 4 millió bruttót.

A szerdai kormányszóvivői tájékoztatón is szó volt Magyar Péter felvetéséről, a sajtó azt a választ kapta, a kormányfő nem árult zsákbamancskát a témában korábban sem; aki részt vesz a kormányzásban, szolgálatot vállal, ez vonatkozik a polgármesterekre is, akiktől azonban nem vonják meg a fizetésüket. De türelmet is kértek: ha erről lesznek konkrét számok, elképzelések, akkor érdemes beszélni erről, „pánikolni addig sem kell”. A kormányszóvivők egyelőre egyébként társadalmi munkában végzik a munkájukat, ez is kiderült a tájékoztatón.

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség” – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Tarr Zoltán miniszter és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is megerősítette. Az NKA 17 milliárd forintot osztott szét a választást megelőző időszakban.
Szakított Putyinnal Oroszország régi barátja – Bejelentette Moszkva, mi lesz a megtorlás

Oroszország levelet küldött Örményországnak, melyben hivatalosan is tájékoztatták Jerevánt, hogy ha folytatják az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatot, Oroszország felmondja a kedvezményes gázellátásról szóló szerződést – mondta Marja Zaharova külügyi szóvivő a RIA Novosztyinak.

Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra

Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

