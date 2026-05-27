Polgármesterek fizetéscsökkentése – Algyő vezetője lemondással fenyeget, a kormány türelmet kér, amíg nincsenek számok

Nyilvánosságra hozta fizetését, és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron – Algyő vezetőjeként körülbelül bruttó 1,7, nettó 1,1 millió forintot keres – arra az esetre, ha a kormányzati jelzéseknek megfelelően csökkennek az állami és települési vezetői bérek.

Ismert, korábban Magyar Péter miniszterelnök országházi példán illusztrálta, hogy radikális fizetés- és kiadáscsökkentés jön, melynek köszönhetően csak parlamenti működésen minimum 1 évnyi pénzt lehet így megspórolni egy ciklus alatt, a járó javadalmazásokat, amelyeket meg tervez vágni, szintén nem kötelező felvenni az utolsó fillérig; erre példaként a Tisza Párt 22 éves parlamenti képviselőjét hozta fel példaként, aki lemond a 25 éven aluliaknak járó szja-mentességről, mondván, ez nem segítség a munkavégzésében.

Algyő polgármestere, Molnár Áron viszont az RTL Híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad a település vezetője; ha munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana.

A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is, Kamut vezetője, Vetési Erika 1,1 millió forint bruttón van, és megfelelő apparátus híján több ember munkáját végzi el nap nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó.

Az összeállításból az is kiderül, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a 4 millió bruttót.

A szerdai kormányszóvivői tájékoztatón is szó volt Magyar Péter felvetéséről, a sajtó azt a választ kapta, a kormányfő nem árult zsákbamancskát a témában korábban sem; aki részt vesz a kormányzásban, szolgálatot vállal, ez vonatkozik a polgármesterekre is, akiktől azonban nem vonják meg a fizetésüket. De türelmet is kértek: ha erről lesznek konkrét számok, elképzelések, akkor érdemes beszélni erről, „pánikolni addig sem kell”. A kormányszóvivők egyelőre egyébként társadalmi munkában végzik a munkájukat, ez is kiderült a tájékoztatón.