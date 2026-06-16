A 15 éves banditát Encsen tartóztatták le

Rablás, kifosztás, súlyos és könnyű testi sértés miatt folytat eljárást az Encsi Rendőrkapitányság egy 15 éves helyi fiatalemberrel szemben.

A gyanúsított május végén és június elején kétszer is elvette az értékeit egy, a pályaudvaron alvó férfinak. Máskor a besurranó fiatal egy otthonában pihenő férfi pénzét és ételeit vitte el. Később az elkövető gyerekkorú társával visszatért a helyszínre, és bántalmazták idős áldozatukat, akárcsak a pályaudvaron kifosztott férfit is.

Az Encsi Rendőrkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett fiú letartóztatását, amit a bíróság elrendelt, míg a gyerekkorú támadó szabadlábon védekezhet.