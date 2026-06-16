ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.4
usd:
302.47
bux:
137602.78
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megbilincselt gyanúsított, rendőrségi fotó.
Nyitókép: Police.hu

A 15 éves banditát Encsen tartóztatták le

Infostart

Letartóztattak egy encsi banditát – írja a police.hu.

Rablás, kifosztás, súlyos és könnyű testi sértés miatt folytat eljárást az Encsi Rendőrkapitányság egy 15 éves helyi fiatalemberrel szemben.

A gyanúsított május végén és június elején kétszer is elvette az értékeit egy, a pályaudvaron alvó férfinak. Máskor a besurranó fiatal egy otthonában pihenő férfi pénzét és ételeit vitte el. Később az elkövető gyerekkorú társával visszatért a helyszínre, és bántalmazták idős áldozatukat, akárcsak a pályaudvaron kifosztott férfit is.

Az Encsi Rendőrkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett fiú letartóztatását, amit a bíróság elrendelt, míg a gyerekkorú támadó szabadlábon védekezhet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A 15 éves banditát Encsen tartóztatták le

rendőrség

letartóztatás

encs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár
A Hungary Helps Programról, a honvédelmi miniszter vezérkari főnökként kapott "luxusvillájáról", a kórházi klímákról, valamint a visszaható hatályú jogalkotásról is kérdezték a képviselők a kormány tagjait az azonnali kérdések és válaszok órájában az Országgyűlés ülésén hétfő este.
 

Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés: maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök

Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vityéden talál”

Miniszteri biztost kapott a gyermekvédelmi botrányok kivizsgálása

Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

Nyomozás indult az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katasztrófa: földbe csapódott az amerikai hadsereg legendás nehézbombázója

Katasztrófa: földbe csapódott az amerikai hadsereg legendás nehézbombázója

Hétfőn, röviddel az Edwards légibázisról történt felszállás után lezuhant az amerikai légierő egyik B–52 Stratofortress nehézbombázója a dél-kaliforniai Mojave-sivatagban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes figyelmeztetést kapott az új magyar kormány: ha ezt elrontják, nagyon ráfázhat az egész ország

Döbbenetes figyelmeztetést kapott az új magyar kormány: ha ezt elrontják, nagyon ráfázhat az egész ország

Erre hívja fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzése.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says deal to end war with Iran already signed and details to be released 'pretty soon'

Trump says deal to end war with Iran already signed and details to be released 'pretty soon'

Trump says Strait of Hormuz will be open from Friday but there is still confusion about the exact contents of the agreement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 22:39
Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés – a nap hírei
2026. június 15. 21:52
A Budapest Airport fejlesztésében az új kormánnyal is egyetértés van
×
×