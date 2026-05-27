Fontos vezetőket mutatott be az oktatási és gyermekügyi miniszter

Két új államtitkárt mutatott be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint „az előttünk álló feladatokról és a szakmai céljainkról már ejtettünk szót. Ahhoz azonban, hogy ezek valóban megvalósuljanak, stabil, felkészült és jól együttműködő minisztériumi háttérre is szükség van.”

A miniszter az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkári feladatokra Benedek Bulcsú Balázst kérte fel.

Benedek Bulcsú Balázs több mint húszéves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal rendelkezik, „és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll” – fogalmazott a miniszter.

A tárca parlamenti államtitkárának Kapronczai Balázst kérte fel.

Kapronczai Balázs a miniszter leírása szerint „egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció.”