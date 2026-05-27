Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. Jobbról Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter.
Fontos vezetőket mutatott be az oktatási és gyermekügyi miniszter

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter két új államtitkárt nevezett ki.

Két új államtitkárt mutatott be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint „az előttünk álló feladatokról és a szakmai céljainkról már ejtettünk szót. Ahhoz azonban, hogy ezek valóban megvalósuljanak, stabil, felkészült és jól együttműködő minisztériumi háttérre is szükség van.”

A miniszter az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkári feladatokra Benedek Bulcsú Balázst kérte fel.

Benedek Bulcsú Balázs több mint húszéves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal rendelkezik, „és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll” – fogalmazott a miniszter.

A tárca parlamenti államtitkárának Kapronczai Balázst kérte fel.

Kapronczai Balázs a miniszter leírása szerint „egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció.”

A Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonásáról szóló javaslat tárgyalásával, majd határozathozatalával folytatta munkáját szerdán az Országgyűlés, amely 133 igen, 37 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett kivételes eljárásban döntött is az ügyben. Ezzel hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény.
 

Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

A szombati BL-döntő idején demonstrálhatnak a taxisok egy egész várost megbénító forgalomlassítással, ha nem teljesíti a Főváros a követelésüket.

At least three people were killed in the attack, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

