ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
vasúti sín
Nyitókép: Pixabay

Tragédia a Balatonnál

Infostart

Jelentős forgalmi fennakadások és menetrendi változások alakultak ki vasárnap délelőtt a dél-balatoni vasútvonalon, miután a Budapestről Keszthelyre tartó Balaton InterCity vonat Balatonszemesen elütött egy embert – közölte a Mávinform.

A gázolás miatti hatósági helyszínelés idejére Szántód és Balatonboglár között korlátozták a vonatok közlekedését. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a dél-balatoni vonalon utazóknak vasárnap napközben hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint egyes járatok kimaradására vagy rövidebb útvonalon való közlekedésére kell számítaniuk.

A balesetben a Déli pályaudvarról 8 óra 35 perckor Keszthelyre indult Balaton InterCity (IC 862) volt érintett.

A szerelvény a tragédia után már csak Balatonlelle felső állomásig közlekedett.

Az utasokat a helyszínről a következő, Balatonszentgyörgyre tartó Déli-Parti InterRégió járatra (18502) szállították át, ahonnan Balatonszentgyörgytől a Fenyves sebesvonattal (8804), illetve szükség esetén pótlóbusszal utazhatnak tovább.

A korlátozások a visszaút forgalmát is érintik: a Keszthelyről 12 óra 48 perckor a Déli pályaudvarra induló Balaton InterCity (IC 875) utasait Keszthely és Balatonszentgyörgy között pótlóbusz szállítja.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tragédia a Balatonnál

balaton

halál

vonatbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet

Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet
Egészségesen született és jól van az a kisfiú a Semmelweis Egyetemen, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, mert még embrió korában kiszűrték az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. Beke Artúr szülész-genetikus szerint a gyermekvállaláskor hozott betegségek miatt bizonytalankodó pároknak új reményt jelent ez a lehetőség. Az InfoRádió megszólaltatta a debütált állami eljárásban részesült anyát is, aki első gyermeke születése után sok genetikussal is kapcsolatba került, mígnem találkozott Beke Artúrral.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett

Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett

Itt az esküvőszezon, ismét felmerül a kérdés: mennyi pénzt illik adni esküvőre? Mutatjuk, mit ír elő az esküvői etikett, mennyi pénzt illik adni lagziba Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Reports say a current ceasefire could be extended for up to 60 days as US President Donald Trump says a deal has been "largely negotiated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 12:30
Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet
2026. május 24. 11:22
Magyar Péter újabb bejelentése az 55 új államtitkárról
×
×