Tragédia a Balatonnál

A gázolás miatti hatósági helyszínelés idejére Szántód és Balatonboglár között korlátozták a vonatok közlekedését. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a dél-balatoni vonalon utazóknak vasárnap napközben hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint egyes járatok kimaradására vagy rövidebb útvonalon való közlekedésére kell számítaniuk.

A balesetben a Déli pályaudvarról 8 óra 35 perckor Keszthelyre indult Balaton InterCity (IC 862) volt érintett.

A szerelvény a tragédia után már csak Balatonlelle felső állomásig közlekedett.

Az utasokat a helyszínről a következő, Balatonszentgyörgyre tartó Déli-Parti InterRégió járatra (18502) szállították át, ahonnan Balatonszentgyörgytől a Fenyves sebesvonattal (8804), illetve szükség esetén pótlóbusszal utazhatnak tovább.

A korlátozások a visszaút forgalmát is érintik: a Keszthelyről 12 óra 48 perckor a Déli pályaudvarra induló Balaton InterCity (IC 875) utasait Keszthely és Balatonszentgyörgy között pótlóbusz szállítja.