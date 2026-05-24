ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Napsütéses, derült idő.
Nyitókép: Getty Images / Roman Studio

Muszáj reagálni erre a figyelmeztetésre

Infostart / MTI

Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén - közölte a HungaroMet Zrt.

Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén - közölte a HungaroMet Zrt.

A vasárnap küldött figyelmeztetésben azt írták: hétfőn az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régióban és a Dél-Alföldön.

Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata.

Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Muszáj reagálni erre a figyelmeztetésre

időjárás

napsugárzás

uv-b sugárzás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az idén „szuper El Niño” alakulhat ki, különleges hőséget hoz

Az idén „szuper El Niño” alakulhat ki, különleges hőséget hoz
Jövőre ismét rekordhőséget okozhat – Európában is – az El Niño néven ismert időjárási jelenség. Kutatók szerint a következő El Nino a nyári hónapokban alakulhat ki, aminek nyomán 2027 az eddig ismert legmelegebb év lehet – Nagy-Britanniában pedig ismét 40 fok fölé ugorhat a hőmérséklet.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: újabb kulcsemberek nevei szivároghattak ki, Orbán Anita üzent az orosz támadás után

Tisza-kormány: újabb kulcsemberek nevei szivároghattak ki, Orbán Anita üzent az orosz támadás után

Vasárnap is sorra érkeznek az új Tisza-kormányhoz kapcsolódó bejelentések és információk: bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát, kiszivároghatott a Honvédelmi Minisztérium új vezetése, Magyar Péter pedig megerősítette, hogy csökkennek a kormányzati fizetések. Közben Orbán Anita külügyminiszter határozottan elítélte a Kijevet ért orosz támadást, és újabb részletek kerültek elő a kegyelmi ügyben is, miután megszólalt Balog Zoltán püspök. Cikkünkben percről percre követjük a legfrissebb eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Különös fények jelentek meg Magyarország felett: ilyet még sosem láttak ilyen korán

Különös fények jelentek meg Magyarország felett: ilyet még sosem láttak ilyen korán

Már májusban feltűntek az éjszakai világító felhők, pedig általában csak júniusban jelennek meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Reports say a current ceasefire could be extended for up to 60 days as US President Donald Trump says a deal has been "largely negotiated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 13:01
Tragédia a Balatonnál
2026. május 24. 12:30
Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet
×
×