Elhunyt Vas Zoltán

Vas Zoltánt hosszú, súlyos betegség után pénteken Budapesten érte a halál – írja az MTI.

1952. november 12-én született Budapesten. A Külkereskedelmi Főiskolán szerzett oklevelet külkereskedelmi levelezőként.

Először 1975. szeptember 1-jén kezdett el dolgozni az MTI-ben, annak Külföldi Sajtószolgálatánál mint fordító.

Angol, francia és német nyelvből dolgozott. A Kádár-rendszert lezáró rendszerváltás környékén egy időre elhagyta az MTI-t, szabadúszó lett, főleg zenészi hivatásának élt, majd 1993-ban visszatért a hírügynökséghez, immár a Külpolitikai Főszerkesztőségbe, ahol gazdag nyelvtudását használva munkatárs, majd szerkesztő lett. Több mint három és fél évtizedes újságírói pályáját 2015-ben befejezte, de mint énekes, zenész és dalszerző szinte haláláig dolgozott tovább.

Wikipédia-oldala szerint Vas Zoltán 1973-tól szóló énekes-gitáros volt, majd 1975-től Bocskai István gitárossal duóban játszott harminc éven át. 1979-ben a Fővárosi Blues Művek csapattal fellépett az Egyetemi Színpadon. Az 1983-ban elindult Blues-kocsma rendszeres fellépője volt, majd 1988-tól Komplex Blues Kantin néven klubot vezetett, ahol a házigazda zenekar az 1988-ban megalakult Bluesügyi Hivatal volt.

Ezt követően egészen a közelmúltig hol a Bluesügyi Hivatal tagjaként, hol szólóban, hol Halper László gitárossal a Vas-Halper duóban játszott és lépett fel rendszeresen. Az utóbbi években legtöbbet a Zöld Macska alternatív színházban koncertezett. Erről Halper László számolt be az MTI-nek.