ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Vas Zoltán

Infostart / MTI

Életének 74. évében elhunyt Vas Zoltán, a Magyar Távirati Iroda Külpolitikai Szerkesztőségének egykori szerkesztője - tudatták a hozzátartozók.

Vas Zoltánt hosszú, súlyos betegség után pénteken Budapesten érte a halál – írja az MTI.

1952. november 12-én született Budapesten. A Külkereskedelmi Főiskolán szerzett oklevelet külkereskedelmi levelezőként.

Először 1975. szeptember 1-jén kezdett el dolgozni az MTI-ben, annak Külföldi Sajtószolgálatánál mint fordító.

Angol, francia és német nyelvből dolgozott. A Kádár-rendszert lezáró rendszerváltás környékén egy időre elhagyta az MTI-t, szabadúszó lett, főleg zenészi hivatásának élt, majd 1993-ban visszatért a hírügynökséghez, immár a Külpolitikai Főszerkesztőségbe, ahol gazdag nyelvtudását használva munkatárs, majd szerkesztő lett. Több mint három és fél évtizedes újságírói pályáját 2015-ben befejezte, de mint énekes, zenész és dalszerző szinte haláláig dolgozott tovább.

Wikipédia-oldala szerint Vas Zoltán 1973-tól szóló énekes-gitáros volt, majd 1975-től Bocskai István gitárossal duóban játszott harminc éven át. 1979-ben a Fővárosi Blues Művek csapattal fellépett az Egyetemi Színpadon. Az 1983-ban elindult Blues-kocsma rendszeres fellépője volt, majd 1988-tól Komplex Blues Kantin néven klubot vezetett, ahol a házigazda zenekar az 1988-ban megalakult Bluesügyi Hivatal volt.

Ezt követően egészen a közelmúltig hol a Bluesügyi Hivatal tagjaként, hol szólóban, hol Halper László gitárossal a Vas-Halper duóban játszott és lépett fel rendszeresen. Az utóbbi években legtöbbet a Zöld Macska alternatív színházban koncertezett. Erről Halper László számolt be az MTI-nek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Vas Zoltán

gyász

mti

vas zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az állam titkos fegyvere – így alakítják az adósságot pénzmozgás nélkül

Az állam titkos fegyvere – így alakítják az adósságot pénzmozgás nélkül
Az államadósság valódi kockázata nem a méretében, hanem az időzítésében rejlik. Amikor túl sok kötvény jár le egyszerre, az állam kiszolgáltatottá válik a piacnak. A csereaukció erre kínál elegáns megoldást. Az adósság egy részét csendben, készpénzmozgás nélkül alakítja át. Ez az eszköz ma már a modern adósságkezelés egyik kulcseleme Magyarországon és világszerte.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Titkos folyóparti szigeten indul a nyár legkülönlegesebb fesztiválja: a gyerekeknek egy fillért sem kell fizetniük

Titkos folyóparti szigeten indul a nyár legkülönlegesebb fesztiválja: a gyerekeknek egy fillért sem kell fizetniük

A háromnapos összművészeti program fergeteges koncertekkel, táncházzal, színházzal várja a közönséget, a Szentendrei-sziget egyik legkülönlegesebb kulturális rendezvényén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made on Iran talks after Trump said deal 'largely negotiated'

Rubio says 'significant progress' made on Iran talks after Trump said deal 'largely negotiated'

Details of a potential deal to extend the current ceasefire are starting to emerge, as Iranian state media says the strait "would not return to its pre-war status".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 10:15
Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája
2026. május 24. 09:45
Meghalt a magyar bajnok labdarúgó
×
×