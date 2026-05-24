Meghalt a magyar bajnok labdarúgó

Glaser József 1962 szeptemberében, a Ferencváros elleni 2:2-es mérkőzésen mutatkozott be az élvonalban a győri felnőttcsapatban – írja a kisalfold.hu.

Pályafutása során a zöld-fehér színekben összesen 14 első osztályú bajnoki mérkőzésen, 1 hazai díjmérkőzésen és 6 nemzetközi találkozón lépett pályára.

A kis termetű, rendkívül gyors szélső egyetlen NB I-es gólját 1962 decemberében szerezte az Újpesti Dózsa elleni,

3:0-s győzelemmel zárult bajnoki találkozón.

Az ETO-ból a MÁV DAC csapatához igazolt, amellyel bajnoki címet nyert az NB II-ben, kiharcolva az NB I/B-be való feljutást.

Aktív labdarúgó-pályafutását a Mofém Hubertus együttesében fejezte be. A sporttól való visszavonulása után Hegyeshalomban élt és speditőr vállalatoknál dolgozott.