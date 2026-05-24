ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Meghalt a magyar bajnok labdarúgó

Infostart

Életének 84. évében elhunyt Glaser József, a Győri Vasas ETO saját nevelésű labdarúgója, aki tagja volt a klub 1963 őszén bajnoki címet nyert történelmi együttesének – tájékoztatta a Kisalföldet a sportoló családja. A korábbi labdarúgó pénteken a mosonmagyaróvári kórházban, hosszan tartó betegség után vesztette életét.

Glaser József 1962 szeptemberében, a Ferencváros elleni 2:2-es mérkőzésen mutatkozott be az élvonalban a győri felnőttcsapatban – írja a kisalfold.hu.

Pályafutása során a zöld-fehér színekben összesen 14 első osztályú bajnoki mérkőzésen, 1 hazai díjmérkőzésen és 6 nemzetközi találkozón lépett pályára.

A kis termetű, rendkívül gyors szélső egyetlen NB I-es gólját 1962 decemberében szerezte az Újpesti Dózsa elleni,

3:0-s győzelemmel zárult bajnoki találkozón.

Az ETO-ból a MÁV DAC csapatához igazolt, amellyel bajnoki címet nyert az NB II-ben, kiharcolva az NB I/B-be való feljutást.

Aktív labdarúgó-pályafutását a Mofém Hubertus együttesében fejezte be. A sporttól való visszavonulása után Hegyeshalomban élt és speditőr vállalatoknál dolgozott.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Meghalt a magyar bajnok labdarúgó

labdarúgás

gyász

győr

mosonmagyaróvár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különös égi jelenség bukkant fel Magyarország felett: sose érzékelték még ilyen korán

Különös égi jelenség bukkant fel Magyarország felett: sose érzékelték még ilyen korán

Az Időkép jelentése szerint már május második felében megjelentek az úgynevezett „éjszakai világító felhők” (NLC) az égbolton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hírt kaptak a magyar utazók: 2026-ban díjmentes lett egy, az Adria felé vezető autópálya, sokat lehet spórolni

Óriási hírt kaptak a magyar utazók: 2026-ban díjmentes lett egy, az Adria felé vezető autópálya, sokat lehet spórolni

Jelentős könnyítést vezetett be Szlovénia: 2026 elejétől már nem kell matricát vásárolni a tengerpart egyik legforgalmasabb útszakaszára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made on Iran talks after Trump said deal 'largely negotiated'

Rubio says 'significant progress' made on Iran talks after Trump said deal 'largely negotiated'

Details of a potential deal to extend the current ceasefire are starting to emerge, as Iranian state media says the strait "would not return to its pre-war status".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 10:15
Kálnoki-Kis Attila az új sportállamtitkár, Nagy Ervin is örülhet - itt az államtitkárok listája
2026. május 24. 08:44
Az M7-esen fotózták le Pintér Sándort
×
×