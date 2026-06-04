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Magyar Péter miniszterelnök (j) és Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke a nemzeti összetartozás napja alkalmából Magyarország lobogójának katonai tiszteletadással történõ ünnepélyesen felvonásán az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Trianon: nekiment Magyar Péternek a szlovák külügyminiszter

Infostart / MTI

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter visszautasítja Magyar Péter miniszterelnök azon csütörtöki kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos – közölte a pozsonyi diplomáciai tárca.

Magyar Péter a Nemzeti összetartozás napján a budapesti Kossuth téren elmondott beszédében hangsúlyozta: Magyarország „a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. Jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, az utóbbi években azonban ez nem volt mindig így, megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségeseinkkel, a visegrádi négyekkel (V4) is” – mutatott rá.

„Visszautasítom az ilyen történelemszemléletet. Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke! Az önök és így a mi határaink is világosan ki vannak jelölve az első világháborút követő trianoni béketárgyalásoknak köszönhetően, és megerősítve a második világháború után, amikor mellesleg Magyarország a legyőzöttek oldalán állt” – jelentette ki Blanár a közlemény szerint.

A külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta: visszautasítja a határoknak, illetve Szlovákia területi egységének és szuverenitásának bármiféle kétségbevonását. „Amennyiben folytatódniuk kell a baráti és konstruktív kapcsolatoknak Szlovákia és Magyarország között, akkor az csak hamis és irredenta tónusok, valamint a történelem kétségbevonása nélkül történhet” – tette hozzá.

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