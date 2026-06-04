Lőrincz Tamás: az egység megőrzésért jelentkezem a Birkózó Szövetség elnökének

Lőrincz Tamás 2021-ben a tokiói olimpián még birkózott, majd a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként a szőnyeg mellett követti a szakág jelenét. A szakmai bizottságnak és a Magyar Birkózó Szövetség elnökségének is tagja.

„Az egység és az összefogás jellemezte a magyar birkózást az elmúlt években, ezek olyan értékek, amelyek mellett ki szeretnék állni" – nyilatkozta az InfoRádiónak az olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó. Lőrincz Tamás úgy érzi, hogy készen áll erre a feladatra, a nagy kihívás ellenére.

„Sokan az elmúlt években is támogattak és mentorként mellettem álltak, nekik kikértem a véleményüket. Az ő támogatásuk is megerősített abban, hogy meghozzam ezt a döntést és jelentkezzek a szövetség elnöki posztjára” – árulta el.

Először a családjával vitatta meg a kérdést, és a testvérével Lőrincz Viktorral. „Mellettük Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke nagyon sokat segített és tanított a szakmai igazgatói feladataimban, számított az ő véleménye, tőle is kaptam olyan biztató szavakat, amik megerősítettek a döntésemben” – mondta Lőrincz Tamás.

Németh Szilárd 2015. január 31-től vezette az MBSZ-t, mostani mandátuma 2029-ig szólt. Lemondása után az elnöki teendőket június 30-ig látja el, utódjáról a tisztújító közgyűlés dönt majd.