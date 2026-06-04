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2026. május 19-i kép Andoni Iraoláról, a Bournemouth vezetõedzõjérõl a Manchester City elleni elsõ osztályú bajnoki labdarúgó-mérkõzésen Bournemouthban. A 43 éves spanyol Andoni Iraola a 2026. május 30-án menesztett Arne Slot utódja lesz a Liverpool FC vezetõedzõi posztján.
Nyitókép: MTI/EPA/Daniel Hambury

Megvan Szoboszlai Dominik új edzője

Infostart / MTI

Andoni Iraola ülhet le a Liverpool kispadjára, Kerkez Milos már dolgozott vele a Bournemouthnál is.

Andoni Iraola lett az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC vezetőedzője, a 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal.

Iraola az elmúlt három évben a Bournemouth együttesét irányította, azaz korábban együtt dolgozott már Kerkezzel – aki egy évvel "megelőzte" őt –, a legutóbbi szezonban pedig Tóth Alexszel.

Iraola az utolsó évében a hatodik helyre vezette csapatát, amely így története során először harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést. A baszk edző munkássága azért is volt igazán különleges, mert a klub közel 250 millió euró értékben adott el futballistákat tavaly nyáron, idény közben pedig az első számú gólvágót, Antoine Semenyót is értékesítette körülbelül 75 millió euróért.

A Liverpool FC szombaton jelentette be a holland Arne Slot távozását a vezetőedzői posztról, sajtóhírek szerint már akkor is Iraola volt a poszt első számú várományosa. A tárgyalásokat liverpooli részről Richard Hughes sportigazgató vezette, akit 2024-ben szintén a Bournemouth-tól szerződtettek.

A komplett szakmai stáb összetételét egyelőre nem erősítette meg a Liverpool, de angol sajtóinformációk szerint Iraola szeretné magával hozni több kollégáját - Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber és Pablo de la Torre neve is szóba került -, illetve feladatot kaphatnak korábbi liverpooli játékosok is, név szerint Thiago Alcántara, valamint visszavonulását a profi futballtól hétfőn bejelentő James Milner.

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