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Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon szereplő válogatott csapatvezetője interjút ad az MTI újságírójának a torna szurkolói zónájában Kölnben 2024. január 19-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nagy László a bajnoki cím után: stabil a Veszprém gazdasági háttere

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A különféle híresztelésekkel ellentétben stabil a friss bajnok Veszprém férfi kézilabdacsapatának háttere, így bizakodva készül a klubvezetés az új szezonra - hangsúlyozta az InfoRádiónak Nagy László, a bakonyi klub sportigazgatója.

A Veszprém harmincadik alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB I-et, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő párharc második mérkőzésén. Idén ismét százszázalékos mérleggel, pontvesztés nélkül lettek bajnokok.

„Jobban örültünk volna, ha két héttel később zárjuk a szezont, és újra a Final Fourban játszhatunk hosszú évek után. Emiatt csalódottak vagyunk, de itthon a Magyar Kupát, és a bajnoki címet is besöpörtük – összegezte az idényt az InfoRádiónak a Veszprém sportigazgatója. Nagy László szerint ezek a sikerek a Veszprém szintjén alapvetőek, függetlenül attól, hogy a szegedi riválisuk nagyon megnehezítette a dolgukat. „Felesleges 29 veretlen magyar bajnoki meccs után bármilyen magyarázatot adni a hazai eredményekre” – fogalmazott a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja.

Úgy látja, hogy a fontos mérkőzéseken, ha nem is jó játékkal, de csapategységgel kontroll alatt tudták tartani a játékosok a meccseket. Csapatszerkezetileg is erősödött a Veszprém, a jobbátlövő és a jobb szél posztját külön kiemelte Nagy László.

„A tervezett igazolásokat már hivatalosan bejelentettük. Szerintem minden szurkoló tudna mondani olyan játékost, akit még szívesen látna veszprémi színekben, de a realitás szerint újabb játékosok nem érkeznek”

– árulta el a sportigazgató.

A szponzori hátteret érintő találgatásokkal kapcsolatban Bartha Csaba, a csapat vezérigazgatójának bejelentésére hivatkozott, aki nyugalomra intett mindenkit és hangsúlyozta, hogy stabil a kézilabda klub gazdasági háttere, és ebben a szellemben készülnek a következő szezonokra.

„A világ egyik legjobb kapusa érkezik a nyáron Veszprémbe Emil Nielsen személyében, az olimpiai bajnok Lukas Jörgensen beállóssal is erősödik a keret, a jobb szélső Imre Bence pedig hazatér. Az erősítésekkel még komplettebbé fog válni a csapat” – sorolta a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázó.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    Nagy László a bajnoki cím után: stabil a Veszprém gazdasági háttere

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