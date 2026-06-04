Putyin aggódik az Európai Unió miatt

„Ellenezzük, hogy az Európai Unió katonai blokká váljon. Ez aggodalmat kelt bennünk. De nem ellenezzük a gazdasági kapcsolatokat és az integrációt” – mondta.

Ismételten „lázálomnak” és „tudatos provokációnak” minősítette az állításokat, amelyek szerint Oroszország a NATO megtámadására készülne. Ezek célja szerinte a lakosság meggyőzése a gazdaság militarizálásának és Ukrajna támogatásának szükségességéről.

Megjegyezte, hogy az európai agrártermelők tudják, milyen következményekkel jár számukra az uniós piacok megnyitása az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.