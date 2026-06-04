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Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Putyin aggódik az Európai Unió miatt

Infostart / MTI

Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, de ellenzi, hogy az EU katonai tömbbé alakuljon – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szentpéterváron külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva.

„Ellenezzük, hogy az Európai Unió katonai blokká váljon. Ez aggodalmat kelt bennünk. De nem ellenezzük a gazdasági kapcsolatokat és az integrációt” – mondta.

Ismételten „lázálomnak” és „tudatos provokációnak” minősítette az állításokat, amelyek szerint Oroszország a NATO megtámadására készülne. Ezek célja szerinte a lakosság meggyőzése a gazdaság militarizálásának és Ukrajna támogatásának szükségességéről.

Megjegyezte, hogy az európai agrártermelők tudják, milyen következményekkel jár számukra az uniós piacok megnyitása az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.

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