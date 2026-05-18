2026. május 18. hétfő
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Vibratory asphalt roller compactor compacting new asphalt pavement. Road service repairs the highway
Nyitókép: Andrey Grigoriev/Getty Images

Ezzel a módszerrel sikerült gyorsan lezárni az azbesztporos kavicsot Szombathelyen

ELŐZMÉNYEK

Az osztrák bányából származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalék rettentő veszélyes az ott élőkre nézve, ezért nagyon gyorsan elő kellett állni egy módszerrel, amivel meg lehet akadályozni, hogy folyamatosan ott szálljon a levegőben.

Különleges záróréteggel fogta meg az azbeszttartalmú por kiporzását Szombathelyen a STRABAG – számolt be a fejleményekről a Magyar Építők.

A speciális gépekkel végzett beavatkozást a konszern tagvállalata, a BITUNOVA Kft. végezte az Oladi Platón. Mint írják, ezúttal nem klasszikus útépítési vagy karbantartási feladatot végeznek: az elsődleges cél, hogy a felületi záróréteg kialakításával megakadályozzák az azbeszttartalmú por levegőbe jutását azokon az utakon, amelyek kialakításához azbeszttartalmú kőzetet használtak. A Síp utcában elvégzett munkák hatékonyságát mérésekkel ellenőrzik, ezt követően dönthetnek arról, hogy további útszakaszokon is kialakítják-e a speciális felületi bevonatot.

A kivitelezést megelőző műszaki folyamatok rohamtempóban, mindössze 10-12 nap alatt lezajlottak, hogy mielőbb elkezdhessék a 4500 négyzetméteres próbaszakasz felületzárását.

A cég az érintett úthálózat egyik útján, a Síp utcában speciális bevonó felületet alakított ki. A fogadófelületre először száraz zúzalék került, majd erre épült rá a bitumenemulziós kötőanyag és a további zúzalékréteg.

Bakó Árpád cégvezető a lapnak elmondta, hogy a szakembereknek speciális körülmények között, egyszer használatos védőruhában kellett dolgoznia.

Annak érdekében, hogy a szálló por képződésének kockázatát minimalizálják, a burkolat-előkészítési munkákat kézi bedolgozással, védőfelszerelésben végezték el.

A fogadófelület kátyúit, süllyedéseit zúzalékkal és mart aszfalttal javították ki. Erre került a kétrétegű, szórt felületi bevonat: száraz zúzalék alászórásával úgynevezett itatott felületi bevonatot alakítottak ki az azbeszttartalmú kőzet felett.

A fogadófelületre elsőként a terheléstől függően különböző szemcseméretű uzsai bazaltzúzalékot szórtak. Ezt gumihengeres hengerlés követte, amelynek ezúttal nem klasszikus tömörítési, hanem szemcserendezési szerepe volt. A cél az volt, hogy a zúzalékszemek megfelelően beálljanak a fogadófelületbe, és előkészítsék a kötőanyag fogadását. Ezután következett a bitumenemulzió-szóró célgép: a felületre juttatott bitumenemulzióra újabb, az első réteghez képest kisebb szemcseméretű uzsai zúzalékot szórtak a felületre. Ezt ismét a gumihengeres munkagép egyengette el. Végül egy harmadik szórással zárták a munkafolyamatot.

A kialakuló bevonat nem homogén aszfaltrétegként viselkedik, hanem zúzalék- és kötőanyagrétegek egymásra épülő rendszereként zárja le a kiporzás útját.

A technológia élettartama alapvetően a fogadóréteg, vagyis a meglévő pályaszerkezet teherbírásától és állapotától függ. Ha az megfelelő, a felületi bevonat akár 15-20 éves élettartamot is elérhet. A kivitelező nem teljes pályaszerkezeti rekonstrukciót végzett, hanem az úthálózat adottságaihoz alkalmazkodva megoldást keresett az azbeszttartalmú kiporzás megakadályozására. A technológia további alkalmazásáról újabb mérések után dönthetnek az illetékesek.

A szakportál képgalériát is közölt a Síp utca speciális védőburkolatának munkálatairól.

Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések
Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Megkezdte a gázkitermelést az OMV

Az OMV gáz- és olajipari vállalat hétfőn hivatalosan is megkezdte az alsó-ausztriai Wittauban található gázmezejének kiaknázását.

Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: kiderült a teljes igazság a magyarországi euró bevezetéséről

A jelenlegi viharos világgazdasági környezetben a stabilitás és a nemzetközi együttműködés mindennél fontosabb - erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.

At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

One of the six Americans is experiencing symptoms, according to media reports. One province in Congo reports 390 cases.

