Ezzel a módszerrel sikerült gyorsan lezárni az azbesztporos kavicsot Szombathelyen

Különleges záróréteggel fogta meg az azbeszttartalmú por kiporzását Szombathelyen a STRABAG – számolt be a fejleményekről a Magyar Építők.

A speciális gépekkel végzett beavatkozást a konszern tagvállalata, a BITUNOVA Kft. végezte az Oladi Platón. Mint írják, ezúttal nem klasszikus útépítési vagy karbantartási feladatot végeznek: az elsődleges cél, hogy a felületi záróréteg kialakításával megakadályozzák az azbeszttartalmú por levegőbe jutását azokon az utakon, amelyek kialakításához azbeszttartalmú kőzetet használtak. A Síp utcában elvégzett munkák hatékonyságát mérésekkel ellenőrzik, ezt követően dönthetnek arról, hogy további útszakaszokon is kialakítják-e a speciális felületi bevonatot.

A kivitelezést megelőző műszaki folyamatok rohamtempóban, mindössze 10-12 nap alatt lezajlottak, hogy mielőbb elkezdhessék a 4500 négyzetméteres próbaszakasz felületzárását.

A cég az érintett úthálózat egyik útján, a Síp utcában speciális bevonó felületet alakított ki. A fogadófelületre először száraz zúzalék került, majd erre épült rá a bitumenemulziós kötőanyag és a további zúzalékréteg.

Bakó Árpád cégvezető a lapnak elmondta, hogy a szakembereknek speciális körülmények között, egyszer használatos védőruhában kellett dolgoznia.

Annak érdekében, hogy a szálló por képződésének kockázatát minimalizálják, a burkolat-előkészítési munkákat kézi bedolgozással, védőfelszerelésben végezték el.

A fogadófelület kátyúit, süllyedéseit zúzalékkal és mart aszfalttal javították ki. Erre került a kétrétegű, szórt felületi bevonat: száraz zúzalék alászórásával úgynevezett itatott felületi bevonatot alakítottak ki az azbeszttartalmú kőzet felett.

A fogadófelületre elsőként a terheléstől függően különböző szemcseméretű uzsai bazaltzúzalékot szórtak. Ezt gumihengeres hengerlés követte, amelynek ezúttal nem klasszikus tömörítési, hanem szemcserendezési szerepe volt. A cél az volt, hogy a zúzalékszemek megfelelően beálljanak a fogadófelületbe, és előkészítsék a kötőanyag fogadását. Ezután következett a bitumenemulzió-szóró célgép: a felületre juttatott bitumenemulzióra újabb, az első réteghez képest kisebb szemcseméretű uzsai zúzalékot szórtak a felületre. Ezt ismét a gumihengeres munkagép egyengette el. Végül egy harmadik szórással zárták a munkafolyamatot.

A kialakuló bevonat nem homogén aszfaltrétegként viselkedik, hanem zúzalék- és kötőanyagrétegek egymásra épülő rendszereként zárja le a kiporzás útját.

A technológia élettartama alapvetően a fogadóréteg, vagyis a meglévő pályaszerkezet teherbírásától és állapotától függ. Ha az megfelelő, a felületi bevonat akár 15-20 éves élettartamot is elérhet. A kivitelező nem teljes pályaszerkezeti rekonstrukciót végzett, hanem az úthálózat adottságaihoz alkalmazkodva megoldást keresett az azbeszttartalmú kiporzás megakadályozására. A technológia további alkalmazásáról újabb mérések után dönthetnek az illetékesek.

A szakportál képgalériát is közölt a Síp utca speciális védőburkolatának munkálatairól.