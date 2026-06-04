Talmácsi Gábor: a Magyar Nagydíjon kiderül, hogy a Ducati fel tudja-e venni a versenyt az Apriliákkal

A MotoGP 33 év után visszatért Magyarországra. A Tavalyi brnoi és az osztrák futamhoz képest előrébb került a balatoni futam a versenynaptárban, Magyarország kezdi meg a közép-európai régiót. A legnagyobb kategóriában Marco Bezzecchi olasz versenyző vezeti a pontállást az Apriliával, mögötte pedig rögtön csapattársa, Jorge Martín áll. Érdekesség, hogy a Ducati az előző szezonban fölényesen vezette a világbajnokságot.

„A kilencszeres vb-győztes Marc Márquez még mindig a sérülésével küszködik, azonban elindulhat a magyar futamon” – mondta az InfoRádiónak a világbajnok motorversenyző. Talmácsi Gábor felhívta a figyelmet, hogy a Ducati az utóbbi hetekben megkezdte a felzárkózást, az éllovasokhoz közel kerültek.

Úgy látja, hogy a hétvége tartogat meglepetést, főleg abban, hogy a Ducati fel tudja-e venni a versenyt az Apriliákkal. „Mugelló után, ami egy nagyon gyors, lendületes pálya, a rövid, technikás balatoni pályán arra kell figyelni, hogyan tudják a csapatok beállítani a motort, és a versenyzők hogyan adaptálódnak ehhez a szűk pályához, ahol nagyon sok előzési pont van” – magyarázta Talmácsi Gábor.

Magyar versenyzőért is szoríthatunk

A MotoGP-n kívül felvonul a Moto2-es, a Moto3-as kategória, és a Moto4 Northern Cup betétfutamon egy magyar versenyző, Lukács Tamás, a Talmácsi klub versenyzője is bemutatkozik, aki szabadkártyával állhat rajthoz. Először szombaton a MotoGP sprintversenyén lesz érdekelt, majd a Northern Cup kezdi a verseny napot.

A MotoGP nem csak egy motorverseny, hanem egy fesztivál is, ezért kitűnő hangulatú nagydíjat vár Balatonfőkajárnál Talmácsi Gábor. „A szurkolói zónában nagyon sok programmal készülnek, a gyerekek is kipróbálhatják a motorozást. A Monster egy óriási motorsport show-val készül a szurkolóknak. Sok versenyző is megjelenik a zónában, ahol interjút adnak, lehet velük találkozni, aláírást kérni – sorolta.

A versenyhétvégén kánikula nem várható, de pénteken és vasárnap akár eső is lehet. A szabályrendszer szerintm hogyha változnak a tapadási körülmények, akkor motort lehet váltani. „Ha a napos idő után leesik az eső, nem áll meg a futam, a versenyzők átülnek a vizes beállítással rendelkező motorra, ami újabb izgalmakat jelenthet. Az élsportban a bizonytalan kimenet fenntartása a legfontosabb: amíg le nem intik a kockás zászlóval a futamot, addig bármikor bármi lehet. Más gyártók, akik gyorsabb pályákon kevesebb eséllyel tudnak indulni, a rövid pályán esélyesebbek” – részletezte a világbajnok motorversenyző.

Pénteken szabadedzésekkel kezdődik a hétvége, majd szombaton a Moto3, a Moto2 és a MotoGP mezőnyének is megrendezik az időmérő edzéseket. Délután a MotoGP sprintfutamára kerül sor, vasárnap pedig 11 órakor a Moto3, 12.15-kor a Moto2, 14 órakor pedig a MotoGP Magyar Nagydíja rajtol a Balaton Parkban.