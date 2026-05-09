Erre számíthatnak az autósok és az utasok szombaton Budapesten

A metrók és a nagykörúti villamosok sűrűbben, hosszabb üzemidővel közlekednek. A BKK elsősorban az M2-es és az M3-as metrót, valamint a 4-es és a 6-os villamosokat ajánlja, az akadálymentes eljutást pedig külön minibusz is segíti a Nyugati pályaudvar felől. Ezen a napon a metrók tovább járnak, hajnali 1 óra körül indulnak az utolsó szerelvények.

Kiemelték: a rendezvény miatt május 9-én, szombaton 9 órától lezárják a Kossuth Lajos teret, az Alkotmány utcát és az id. Antall József rakpartot május 10-én, vasárnap hajnali 6 óráig. A zárás a BKK járatainak közlekedését is érint. Így a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok szombaton 9 órától május 10-én, vasárnap 14 óráig rövidített útvonalon, a Közvágóhíd H; Pesterzsébet, Pacsirtatelep; valamint a Keleti pályaudvar M és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között közlekednek.

A 15-ös autóbusz szombaton 15 órától mindkét irányban a Nyugati tér érintésével módosított útvonalon, a Kálmán Imre utca-Bajcsy-Zsilinszky út/Podmaniczky utca-Teréz körút-Szent István körút útvonalon közlekedik, a Markó utca megállót nem érinti. A 9-es autóbusz Báthory utca/Bajcsy-Zsilinszky út és Nyugati pályaudvar M megállóiban áll meg.

A tér akadálymentes elérése érdekében 13 és 21 óra között akadálymentes eljutást biztosító minibusz is rendelkezésre áll a Nyugati pályaudvarnál, amely igény szerint a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között közlekedik. A járat előzetes utazási igény esetén indul, közlekedése telefonon, a +36-70-390-34-14 számon rendelhető meg – tették hozzá.

Az új Országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó budapesti rendezvényre tekintettel a MÁV-csoport is megerősíti a vasúti közlekedést „minden irányból”. Mindazonáltal azt javasolják, hogy az utasok a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁVPlusz applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. A további részletekről itt írtunk.