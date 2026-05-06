ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.44
usd:
307.26
bux:
136421.09
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vonat közelít a budapesti Keleti pályaudvarhoz.
Nyitókép: Getty Images/Aleksei Gorovoi

A MÁV is külön készül a hétvégi rendezvényekre

Infostart / MTI

A MÁV-csoport minden irányból megerősíti a vasúti közlekedést a hétvégén esedékes budapesti eseményekre, így az új Országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvényre tekintettel.

Megerősített járatokkal készül a MÁV-csoport a hétvégi rendezvényekre - közölte kedden a cégcsoport.

A vasúttársaság az Országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV-csoport azt javasoja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁVPlusz applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁVPlusz új alkalmazás 15 százalékos kedvezményét a menet- és helyjegyekre – jegyezték meg.

A MÁV ismertette: az Országos Haváriaközpont (OHK) bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok közlekedésének megszervezésében, az ország számos pontján, így Rákospalotán is a MÁVbuszok állnak majd készenlétben, hogy szükség esetén gyorsan bevethetők legyenek a megnövekedett utasforgalom kiszolgálására.

Számos vonalon jelentősen bővítik a kapacitást. A Tópart InterCity vonatok közül a reggeli járatokat további kocsikkal erősítik meg, míg a reggeli és délelőtti pécsi Mecsek InterCityk is több kocsiból álló szerelvénnyel várják majd az utazókat, a foglalások függvényében. A szegedi vonalon a Napfény InterCity járatokat is bővítik, Szegedről a reggel induló, délután a fővárosból induló vonatok szükség szerint maximális kapacitással fognak közlekedni.

A keleti országrészben szintén megnövelt férőhellyel készül a vasúttársaság. A Tokaj IC-k esetében is több kocsit biztosítanak, egy reggeli Cívis InterRégiót emeletes KISS motorvonattal indítanak, a délutáni Cívis vonatok pedig legalább dupla FLIRT motorvonatból vagy KISS motorvonatból állnak majd. A miskolci fővonalon közlekedő Mátra InterRégióknál szintén nagy kapacitású szerelvényeket terveztek be.

A Keleti, Nyugati és Déli pályaudvaron és Kelenföld állomáson egész nap utasmenedzserek segítik a tájékoztatást és a forgalom lebonyolítását.

A helyjegyes vonatok esetében a foglaltságok függvényében bővítik a kapacitást – jelezte a MÁV.

A balatoni térségben a nagyszabású Ikarus találkozó növekvő utasforgalmára készülve a Kék Hullám InterCityket legalább hét kocsival indítják el, a Balatonfüred és Tapolca közötti személyvonatokhoz pedig plusz egy mellékkocsit biztosítanak.

A forgalomnövekedés a GYSEV hálózatát is érinti, ahol a korábbi tapasztalatok alapján a főváros felé tartó délelőtti járatokon számítanak kiemelt telítettségre a soproni Scarbantia és a szombathelyi Savaria InterCity vonatokon – tájékoztatott a MÁV-csoport.

Kezdőlap    Belföld    A MÁV is külön készül a hétvégi rendezvényekre

budapest

országgyűlés

máv

vasút

rendezvény

járat

rakpart

beiktatás

kossuth tér

megerősítés

alakuló ülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás

Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás

A leendő miniszterelnök egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A listás mandátumok hétfői ceremoniális átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti, mielőtt szombaton megalakul a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly akadály tornyosul Magyar Péter kormánya előtt: nem kegyelmez az EU, mi lesz így az uniós forrásokkal?

Komoly akadály tornyosul Magyar Péter kormánya előtt: nem kegyelmez az EU, mi lesz így az uniós forrásokkal?

Az ezen a héten felálló, Magyar Péter vezette új kormánynak mindössze néhány hónapja marad a több milliárd eurós magyar keret megmentésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will pause operation to guide ships through Strait of Hormuz

Trump says US will pause operation to guide ships through Strait of Hormuz

The pause will last for a "short period of time" to see if a peace deal can be agreed, the US president says. Iran has not officially commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 09:05
Lemondott az agrárgazdasági kamara elnöke, mivel a Fidesz képviselője lesz
2026. május 6. 08:04
Egész jól állnak az szja-bevallók
×
×