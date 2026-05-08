ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.59
usd:
302.26
bux:
133672.45
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csécsi Soma, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK) szóvivõje sajtótájékoztatót tart Dudás Miklós kajakozó halála ügyében lezárult nyomozás eredményérõl Budapesten, a Rendõrségi Igazgatási Központ elõtt 2026. május 8-án. A nyomozás adatai szerint nem gyilkosság áldozata lett az az ismert sportoló, akit január 5-én holtan találtak a budapesti lakásában, hanem baleset okozhatta a halálát.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

Kiderült, mi okozta Dudás Miklós halálát – rendőrségi tájékoztatás

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Péntek délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Dudás Miklós halálával kapcsolatban. A sportoló rejtélyes körülmények között vesztette életét, január 5-én a saját otthonában bukkantak rá a holttestére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön közölte, hogy lezárult a nyomozás Dudás Miklós halálának ügyében; a rendőrség birtokába jutott információkról Csécsi Soma rendőr alezredes, a BRFK szóvivője tájékoztatott péntek délelőtt a rendőrség épülete előtt.

Mint közölte, január 5-én dél körül érkezett bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra az ismert sportoló egyik hozzátartozójától, hogy a férfit már napok óta nem éri el. A szóvivő elmondása szerint a kollégái azonnal a helyszínre mentek, és zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba, ahol a férfit holtan találták – idézi az Index.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a Budapesti Rendőr-főkapitányság a protokoll szerint tanúkat keresett fel és hallgatott meg, adatokat gyűjtött, valamint helyszíni szemlét tartott. Az elsődleges megállapítások nem utaltak idegenkezűségre, ugyanakkor a soron kívül elvégzett hatósági boncolás olyan sérüléseket tárt fel, amelyekről nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy esés vagy bántalmazás következtében keletkeztek, ezért további nyomozás vált szükségessé.

A rendőrség január 6-án halált okozó testi sértés gyanújával, ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Ennek során több tanút kihallgattak, ismételt szemléket tartottak, valamint mobiltelefon- és cellainformációkat, térfigyelő kamerák felvételeit és bejelentéseket is elemeztek. Emellett több szakértőt – köztük orvos- és toxikológiai szakértőt – is bevontak az eljárásba.

A vizsgálat során nem merült fel olyan adat vagy bizonyíték, amely idegenkezűségre vagy bántalmazásra utalt volna

– közölte Csécsi Soma. Az igazságügyi orvosszakértői és toxikológiai vélemények alapján a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a halál oka valószínűleg egy balesetszerű esés volt, ezért a nyomozást 2026. május 6-án lezárták.

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, mi okozta Dudás Miklós halálát – rendőrségi tájékoztatás

rendőrség

dudás miklós

halál oka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Robog a szédületes rekord felé Cristiano Ronaldo: vajon mikor lesz meg neki az ezer gól?

Robog a szédületes rekord felé Cristiano Ronaldo: vajon mikor lesz meg neki az ezer gól?

Cristiano Ronaldo megszerezte 100. gólját a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, összesen 971 találatnál jár pályafutása során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 13:01
Így alakult a középiskolai felvételi 2026-ban
2026. május 8. 12:08
Sopronban is kimutatták az azbesztszennyezés jelenlétét
×
×