Kiderült, mi okozta Dudás Miklós halálát – rendőrségi tájékoztatás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön közölte, hogy lezárult a nyomozás Dudás Miklós halálának ügyében; a rendőrség birtokába jutott információkról Csécsi Soma rendőr alezredes, a BRFK szóvivője tájékoztatott péntek délelőtt a rendőrség épülete előtt.

Mint közölte, január 5-én dél körül érkezett bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra az ismert sportoló egyik hozzátartozójától, hogy a férfit már napok óta nem éri el. A szóvivő elmondása szerint a kollégái azonnal a helyszínre mentek, és zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba, ahol a férfit holtan találták – idézi az Index.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a Budapesti Rendőr-főkapitányság a protokoll szerint tanúkat keresett fel és hallgatott meg, adatokat gyűjtött, valamint helyszíni szemlét tartott. Az elsődleges megállapítások nem utaltak idegenkezűségre, ugyanakkor a soron kívül elvégzett hatósági boncolás olyan sérüléseket tárt fel, amelyekről nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy esés vagy bántalmazás következtében keletkeztek, ezért további nyomozás vált szükségessé.

A rendőrség január 6-án halált okozó testi sértés gyanújával, ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Ennek során több tanút kihallgattak, ismételt szemléket tartottak, valamint mobiltelefon- és cellainformációkat, térfigyelő kamerák felvételeit és bejelentéseket is elemeztek. Emellett több szakértőt – köztük orvos- és toxikológiai szakértőt – is bevontak az eljárásba.

A vizsgálat során nem merült fel olyan adat vagy bizonyíték, amely idegenkezűségre vagy bántalmazásra utalt volna

– közölte Csécsi Soma. Az igazságügyi orvosszakértői és toxikológiai vélemények alapján a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a halál oka valószínűleg egy balesetszerű esés volt, ezért a nyomozást 2026. május 6-án lezárták.