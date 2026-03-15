Sok kérdés megválaszolatlan – újabb információk Dudás Miklós halálával kapcsolatban

Dudás Miklós világbajnok kajakozó január 5-én rejtélyes körülmények közt halt meg budapesti, XVIII. kerületi otthonában. A holttestét a lakásában találták meg, egyes információk szerint a sportoló már napok óta halott lehetett. A rendőrség kezdetben közigazgatási eljárást indított, ám később bűnügyi nyomozás kezdődött, mivel a körülmények felvetették a bűncselekmény lehetőségét. A hatóság szerint a biztonsági kamerák felvételei eddig nem szolgáltattak érdemi információt.

A nyomozás állásáról az Origo érdeklődött. A portál a rendőrség válasza nyomán azt írta, hogy még számos kérdés megválaszolatlan, a nyomozás szakértők bevonásával továbbra is folyamatban van.

A szakértőknek több hónapja van arra, hogy elkészítsék a szakvéleményüket. Január óta két hónap telt el, vagyis körülbelül most kaphatták kézhez a nyomozók a különböző dokumentációkat.

Arra a kérdésre, mennyit kell várnia a nyomozóknak ezekre, ezt írták a rendőrök: „A szakvéleményre vonatkozó kérdésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 189. § (6) bekezdése értelmében - A szakvélemény – ide nem értve a magánszakértői véleményt – előterjesztésének határideje a két hónapot nem haladhatja meg. Ez a határidő a szakértőnek a határidő lejárta előtt előterjesztett kérelmére egy alkalommal, legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható.”