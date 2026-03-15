2026. március 15. vasárnap Kristóf
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Sok kérdés megválaszolatlan – újabb információk Dudás Miklós halálával kapcsolatban

ELŐZMÉNYEK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a január 5-én rejtélyes körülmények között meghalt világbajnok kajakozó ügyét. Halála óta már eltelt két hónap, még néhány hete van a szakértőknek.

Dudás Miklós világbajnok kajakozó január 5-én rejtélyes körülmények közt halt meg budapesti, XVIII. kerületi otthonában. A holttestét a lakásában találták meg, egyes információk szerint a sportoló már napok óta halott lehetett. A rendőrség kezdetben közigazgatási eljárást indított, ám később bűnügyi nyomozás kezdődött, mivel a körülmények felvetették a bűncselekmény lehetőségét. A hatóság szerint a biztonsági kamerák felvételei eddig nem szolgáltattak érdemi információt.

A nyomozás állásáról az Origo érdeklődött. A portál a rendőrség válasza nyomán azt írta, hogy még számos kérdés megválaszolatlan, a nyomozás szakértők bevonásával továbbra is folyamatban van.

A szakértőknek több hónapja van arra, hogy elkészítsék a szakvéleményüket. Január óta két hónap telt el, vagyis körülbelül most kaphatták kézhez a nyomozók a különböző dokumentációkat.

Arra a kérdésre, mennyit kell várnia a nyomozóknak ezekre, ezt írták a rendőrök: „A szakvéleményre vonatkozó kérdésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 189. § (6) bekezdése értelmében - A szakvélemény – ide nem értve a magánszakértői véleményt – előterjesztésének határideje a két hónapot nem haladhatja meg. Ez a határidő a szakértőnek a határidő lejárta előtt előterjesztett kérelmére egy alkalommal, legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható.”

Orbán Viktor március 15-én: szabadság összefogásból szökhet szárba, és csak a szeretet erősítheti meg

„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék" – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének". Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij".
 

Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig

Hajnalig túlnyomóan derült, száraz idő várható, inkább csak a Dunántúl egyes részei felett lehet vasárnap némi gomolyfelhőzet. Hajnaltól azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz - közölte a HungaroMet.

Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján

Száz helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgonaművész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkösd szombatján, május 23-án.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Iran launches a new wave of strikes on Israel, as the UAE says it has intercepted further missiles and drones fired from Tehran.

