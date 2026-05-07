2026. május 7. csütörtök
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke az olasz közszolgálati televízió, a Rai Uno Porta a Porta című műsorában Rómában 2024. június 6-án. Olaszországban június 8-án és 9-én tartják az európai parlamenti választásokat.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Riccardo Antimiani

Sikeres tárgyalás, szívélyes meghívás – Magyar Péter Giorgia Meloninál járt

A leendő magyar kormányfő olaszországi útja során találkozott az olasz miniszterelnökkel. Elmondása szerint sikeres és előremutató tárgyalást folytattak, egyúttal meg is hívta Magyarországra.

Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra.

A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.

Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről.

Magyar Péter kedden közölte, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára, majd a rákövetkező napon jelentette be, hogy találkozni fog az olasz kormányfővel.

A csúcsokat döntő forint jobb a régiós devizáknál – de meddig tarthat az erősödés?

Tovább dönti a csúcsokat a forint, a csütörtök reggeli piacnyitásra a hazai fizetőeszköz az euróval szemben négyéves csúcsra erősödött, miközben a dollár a devizapiacokon tovább gyengült – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki arról is beszélt, hogy meddig tarthat a hegymenet, és miért jobb jelenleg a forint a régiós devizáknál.
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
Kilométeres dugók alakultak ki az M1-esen és az M0-son

Több fontos autópályán is torlódások nehezítik a közlekedést csütörtök délután. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a terelések okoznak hosszabb kocsisort, miközben Győr közelében baleset történt, az M0-son pedig munkálatok miatt lassult le a forgalom.

A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában a terrorizmus melegágyának nevezte Európát.

A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában a terrorizmus melegágyának nevezte Európát.

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

