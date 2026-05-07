Sikeres tárgyalás, szívélyes meghívás – Magyar Péter Giorgia Meloninál járt

Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra.

A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.

Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről.

Magyar Péter kedden közölte, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára, majd a rákövetkező napon jelentette be, hogy találkozni fog az olasz kormányfővel.