2026. május 7. csütörtök Gizella
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfőinek informális ülésére érkezik a Puskás Arénában 2024. november 8-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Giorgia Meloni is megszólalt Magyar Péterről a találkozójuk után

Eredményesnek nevezte eszmecseréjüket.

Eredményesnek nevezte Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel tartott első, csütörtöki megbeszélését.

„A megbeszélés megerősítette az Olaszország és Magyarország közötti kapcsolatok szilárdságát” – áll az olasz kormány közleményében.

Meloni az X-en közzétett bejegyzésében „az első, eredményes egyeztetésnek” nevezte a találkozót, hozzátéve, hogy a két ország közötti kapcsolatok „erősek és szilárdak, és „tovább szándékozunk erősíteni azokat”.

A mintegy negyvenperces tárgyaláson a felek áttekintették a legfontosabb kétoldalú ügyeket és az Európa előtt álló kihívásokat, köztük a versenyképesség erősítését, a migráció kezelését és a nemzetközi válsághelyzeteket.

Mivel Magyar Péter csak szombaton lép hivatalba, a protokoll szerint Meloni diplomáciai tanácsadója, Fabrizio Saggio fogadta a Chigi-palota udvarán, majd ő kísérte fel az olasz miniszterelnök irodájába – írta beszámolójában az ANSA olasz hírügynökség. A magyar delegáció tagja volt Orbán Anita leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter is. Magyar Pétert egyik fia is elkísérte a látogatásra – tették hozzá.

Egyre közelebb lehet a megállapodás Iránnal - Mit csinálnak a tőzsdék?

Nagyot javult a hangulat az elmúlt napokban a piacokon, miután a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás esélyét kezdték el árazni, melynek hatásra nagyot estek az olajárak, a részvénypiacok pedig raliztak. Ázsiában folytatódott az emelkedés, a japán Nikkei történelmi csúcsra ment, miközben a dollár gyengült, részben az olajár esése miatt enyhülő inflációs félelmek következtében. Európában is emelkedéssel indult a kereskedés, azonban a nyitástól távolodva szép lassan elolvadtak a pluszok. Az USA-ban szintén csak mérsékelt elmozdulások látszanak a mai kereskedésben.

Kvíz: Mennyire ismered az ősi szláv mitológiát, a szláv nyelveket és népeket? Gyere és tanulj!

A szláv mitológia a szláv népek hitvilágának összefoglaló neve, mely sokkal kevésbé ismert mint a germán, a római vagy akár az egyiptomi mitológia.

Hantavirus outbreak not the start of a pandemic, WHO says, as five cases confirmed on cruise ship

Investigations into the outbreak are still under way, World Health Organization officials tell a news conference.

