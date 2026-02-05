ARÉNA - PODCASTOK
Szemüveges gyerek mereng egy vadvirágos réten.
Nyitókép: Pixabay

A Gyermekmentők szerint ilyen a „szemet szemért, fogat fogért”

InfoRádió

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2026-ban is az egészségügyi programokra fókuszál, magyarországi és határon túli gyermek műtéteinek és gyógykezelésük költségeit vállalják át, folytatódik a szemüvegpályázat és útra kel a fogászati szűrőbusz is. Az InfoRádió Edvi Pétert, a szervezet alapító elnökét kérdezte.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 15 gyermeknek vállalta a műtétjét, részben a Heim Pál Gyerekkórházzal együttműködve, részben a Semmelweis Egyetemmel – mondta Edvi Péter.

A szervezet alapító elnöke hozzátette: „másik fontos programunk az egészségügyön belül, hogy tavaly indítottunk egy programot, hátrányos helyzetű gyerekeknek szemüveget ajándékoztunk. Kiderült, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van rá. Az orvosaink mindig jelezték, hogy bizony azok a gyerekek, akik rosszul látnak, és nagyon szegények, nem tudják a szülők megvenni a szemüveget, azokat legtöbbször beültetik a hátsó sorba, mondván, hogy esetleg butuska, miközben nem az, csak nem lát rendesen. Az OTP szerencsére mellénk állt, így további 450 gyereknek szavaztuk meg a szemüvegét.”

A szervezet harmadik egészségügyi programja a fogorvosi busz, amely tavaly 41 községben és határon túl is járt. Edvi Péter kiemelte, hogy a gyerekek fogazata borzasztó állapotban van, még Budapesten is, ahol viszonylag jó az ellátás, körülbelül a gyerekek 45 százalékának van szuvas foga.

Vidéki városokban inkább egy kicsivel több, de a legrosszabb a helyzet a kis falvakban, ahol nincs iskolafogászat, nincs gyermekszakorvosi rendelő, és a szülőknek adott esetben 20-30 kilométert kell utazni ahhoz, hogy a gyereket elvigyék fogorvoshoz.

„Előbb-utóbb a gyerekeknek annyira rossz lesz a fogazata, hogy betegesebb emberek lesznek, később ez a munkaerőpiacon is visszaüthet” – hangsúlyozta az elnök.

Közeledik a Biztonságos Internet Nap (Safer Internet Day, február 10.), a szervezet számára ez is kiemelt program 2026-ban.

Ezzel kapcsolatban „a gyerekeknek kiírtunk országosan egy pályázatot, és a nyerteseket hívjuk meg, körülbelül 60 gyereket, plusz a felnőtteknek, tanároknak is oktatást tartunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az internet nagyon jó, nagyon hasznos dolog, sok mindenre lehet használni, de vannak veszélyei, amikre oda kell figyelni. Ezekre a veszélyekre is felhívjuk a gyerekek figyelmét, miközben biztatjuk őket, hogy használják az internetet, hiszen avval gyorsabban lehet tanulni, remekül lehet kapcsolatot tartani, sok információt lehet szerezni. De sajnos előfordulhat, hogy az embernek ellopják az interneten keresztül a zsebpénzét, becsapják, esetleg csinálnak róla egy kompromittáló fotót. Sajnos ez utóbbi már a mesterséges intelligencia bevetésével is lehetséges, ha egy fotót megszereznek valakiről. Ezért figyelmeztetjük a gyerekeket, hogy soha, sehova ne tegyenek fel nyilvános helyre magukról fotót, mert avval vissza lehet élni” – figyelmeztetett Edvi Péter.

edvi péter

fogászat

nemzetközi gyermekmentő szolgálat

szemüvegvásárlás

szűrőbusz

