Gyerekek szemüvegvásárlását segítik

A kezdeményezés az OTP Bank Adományozási Programjának segítségével valósul meg, a december 8-ig tartó gyűjtés keretében bárki – akár néhány száz forinttal is – támogathatja a szolgálat munkáját.

Az InfoRádióban Berta Dóra projektvezető elmondta: november 11-én indult a gyűjtés, és máris 6,5 millió forint összegyűlt a szemüvegtámogatási programra. A cél legalább 25 millió forint összegyűjtése lenne, ebből 310 gyereknek tudnának segíteni. A családokból akár több gyereknek is tudnak szemüvegre pályázni a szülők, és ha segít pédául az óvoda, az iskola, egy szociális munkás, akkor rajtuk keresztül is beérkezhetnek az online pályázatok.

Három feltételnek kell megfelelni:

az egy főre eső jövedelem az nem haladhatja meg a 130 ezer forintot;

kiskorú gyermeknek kell pályáznia, aki iskolába jár. Ez 16 éves korig természetes, 16 év fölött pedig majd a pályázatban csatolni kell egy iskolalátogatási igazolást is;

kell egy három hónapnál nem régebbi szemészeti lelet arról, hogy szüksége van a gyermeknek szemüvegre.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat projektvezetője arról is beszélt, hogy aki segíteni szeretne, az az OTP Bank ügyfeleként az ATM-es tranzakciók végén tudnak adományozni. Mindenki más az OTP adományozási portálján keresztül támogathatja a projektet, amely december 8-ig tart – akkor is, ha már korábban összegyűlik a 25 millió forint.

Berta Dóra elmondta még, hogy gyermekenként 80 ezer forint a támogatás, és a szülőknek nem kell megelőlegezniük a szemüveg elkészítésének összegét, hiszen az utalványokat elfogadják a partneroptikák.