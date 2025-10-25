ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

Megvakult emberek látnak újra egy találmány segítségével

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Technológia „gyógyítja” a vakságot – egy új implantátum révén egy konkrét betegség miatt megvakult emberek újra tudnak szöveget olvasni és arcokat felismerni.

A művi látás új korszakának nevezik azt a mindössze 2x2 mm-es chipet, amelyet a megvakult ember retinája alá ültetnek be. A vezetékmentes eszköz egy úgynevezett kiterjesztett valóság szemüveghez és a rákötött videokamerához kapcsolódik. A most zajló klinikai kísérletben, amelyet többek közt a vezető londoni szemészeti kórházban, a Moorfield Hospitalban folytatnak,

a résztvevő betegek 80 százalékánál tapasztaltak jelentős javulást.

Ezek az emberek az életkorral összefüggő makuladegenerációként ismert betegség nyomán vesztették el a látásukat. Csak Nagy-Britanniában 600 ezer, világszerte 200 millió embert érint ez az állapot és 2040-re már 288 millió lehet a szám. Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és más nagy jövedelmű országokban ez a vakság első számú kiváltó oka a 60 évnél idősebb korcsoportban.

Miért hívják a most alkalmazott eszközt „művi látásnak”? Mert a szemüvegre szerelt videokamera jelét mesterséges intelligenciával alakítják át infravörös jellé, amelyet az implantátumra sugároznak. A retina mögé épített chip az épen maradt belső neuronokat stimulálja, amelyek tovább tudják küldeni a jelet az agynak, amely „látásként” értelmezi azokat – írta beszámolójában a Telegraph című lap.

A kísérletben részt vevő egyik beteg, Sheila Irvine elmondta, hogy „korábban könyvmoly volt” és vissza akarta kapni az élményt. „Először nem láttam semmit, csak egy nagy fehér felhőt az oldalon, de azt gondoltam: írás van rajta, a fenébe is, látni fogom, addig csinálom, amíg nem sikerül. Aztán az egyik nap megjelentek a betűk élei. Hatalmas izgalom volt, amikor sikerült kivenni egy betűt” – mesélte.

Az életkorral összefüggő makuladegenerációtól szenvedő betegeknél sérült a retina, amelynek fényérzékeny sejtjei normális helyzetben elektromos jelként továbbítják a fényt a látóidegen keresztül az agyba. Náluk ezek a sejtek károsodtak és a szem közepén egy fekete folt jelenik meg. A perifériális látás egy ideig megmaradt, de az is eltűnhet.

A londoni kórház mellett francia, német, olasz és holland klinikákon folyik a kísérlet a „művi látással”, 38 beteg bevonásával. Az alanyok az eszköz egy éven át tartó használata után átlagban 25 és fél betűt és öt sort tudtak elolvasni, de egyikük ennek több, mint a dupláját.

A látást elősegítő chip beoperálása pár órát vesz igénybe, egy hónap múltán aktiválják és további néhány hónapba telik az első betűk felismerése.

A felhasználók egy zoom-funkcióval fel tudják nagyítani a betűket.

Kutatók szerint az eszköz áttörés a vakság kezelésében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Megvakult emberek látnak újra egy találmány segítségével

tudomány

egészség

szem

vakság

retina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Magyarországon az ingyenes szűréseken való részvétel jóval elmarad az OECD-országok átlagától, ami komoly népegészségügyi veszélyt jelent, ugyanis a daganatos vagy kardiovaszkuláris betegségek korai felismerése a leghatékonyabb eszköz a gyógyításban, az életmentésben – mondta az InfoRádióban a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Fendler Judit.
 

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Meglepő adatokat produkált az orosz gazdaság húzóereje, a hadiipar, a kétszámjegyű bővülés úgy tűnik, már a múlté. A zsugorodás egyelőre még nem érte el az ágazatot, de nagyon úgy tűnik, elkerülhetetlen. Eközben az ukrán jelentések szerint Pokrovszk végveszélyben, a honvédő egységeket kvázi bekerítették. Putyin különmegbízottja az Egyesült Államokba utazott, hogy újraindítsa a tárgyalásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így készül az igazi vörösboros marhapörkölt: kötelező hozzávaló a magyarok kincset érő elixírje

Így készül az igazi vörösboros marhapörkölt: kötelező hozzávaló a magyarok kincset érő elixírje

A legtöbb magyar kedvenc ételei között dobogós helyet foglal el a hamisítatlan, hagyományos vörösboros marhapörkölt. Tudd meg, hogy szól a tökéletes recept, mi kerül a fazékba!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

The deployment of the USS Gerald R Ford marks a major escalation in what the US says is a campaign to target drug traffickers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 14:30
Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump-Putyin-csúcs mellé!
2025. október 22. 10:08
Orosz gázfék - Szlovákiának repül a cseh mentőöv
×
×
×
×