Megvakult emberek látnak újra egy találmány segítségével

A művi látás új korszakának nevezik azt a mindössze 2x2 mm-es chipet, amelyet a megvakult ember retinája alá ültetnek be. A vezetékmentes eszköz egy úgynevezett kiterjesztett valóság szemüveghez és a rákötött videokamerához kapcsolódik. A most zajló klinikai kísérletben, amelyet többek közt a vezető londoni szemészeti kórházban, a Moorfield Hospitalban folytatnak,

a résztvevő betegek 80 százalékánál tapasztaltak jelentős javulást.

Ezek az emberek az életkorral összefüggő makuladegenerációként ismert betegség nyomán vesztették el a látásukat. Csak Nagy-Britanniában 600 ezer, világszerte 200 millió embert érint ez az állapot és 2040-re már 288 millió lehet a szám. Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és más nagy jövedelmű országokban ez a vakság első számú kiváltó oka a 60 évnél idősebb korcsoportban.

Miért hívják a most alkalmazott eszközt „művi látásnak”? Mert a szemüvegre szerelt videokamera jelét mesterséges intelligenciával alakítják át infravörös jellé, amelyet az implantátumra sugároznak. A retina mögé épített chip az épen maradt belső neuronokat stimulálja, amelyek tovább tudják küldeni a jelet az agynak, amely „látásként” értelmezi azokat – írta beszámolójában a Telegraph című lap.

A kísérletben részt vevő egyik beteg, Sheila Irvine elmondta, hogy „korábban könyvmoly volt” és vissza akarta kapni az élményt. „Először nem láttam semmit, csak egy nagy fehér felhőt az oldalon, de azt gondoltam: írás van rajta, a fenébe is, látni fogom, addig csinálom, amíg nem sikerül. Aztán az egyik nap megjelentek a betűk élei. Hatalmas izgalom volt, amikor sikerült kivenni egy betűt” – mesélte.

Az életkorral összefüggő makuladegenerációtól szenvedő betegeknél sérült a retina, amelynek fényérzékeny sejtjei normális helyzetben elektromos jelként továbbítják a fényt a látóidegen keresztül az agyba. Náluk ezek a sejtek károsodtak és a szem közepén egy fekete folt jelenik meg. A perifériális látás egy ideig megmaradt, de az is eltűnhet.

A londoni kórház mellett francia, német, olasz és holland klinikákon folyik a kísérlet a „művi látással”, 38 beteg bevonásával. Az alanyok az eszköz egy éven át tartó használata után átlagban 25 és fél betűt és öt sort tudtak elolvasni, de egyikük ennek több, mint a dupláját.

A látást elősegítő chip beoperálása pár órát vesz igénybe, egy hónap múltán aktiválják és további néhány hónapba telik az első betűk felismerése.

A felhasználók egy zoom-funkcióval fel tudják nagyítani a betűket.

Kutatók szerint az eszköz áttörés a vakság kezelésében.