ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.27
usd:
308.34
bux:
135935.1
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Több évtizede nem tapasztalt fagy volt az Alföldön május 1-jén reggel. A térségben lévő több mint 23 ezer hektár szőlőültetvény közel 80 százaléka szenvedett 100 százalékos tavaszi fagykárt – mondta az InfoRádióban Koch Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnökétől.
Nyitókép: Getty Images/Vicki Smith

Ez igazi tragédia: szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön

Infostart / InfoRádió

Több évtizede nem tapasztalt fagy volt az Alföldön május 1-jén reggel. A térségben lévő több mint 23 ezer hektár szőlőültetvény közel 80 százaléka szenvedett 100 százalékos tavaszi fagykárt – mondta az InfoRádióban Koch Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnöke.

Május 1-jén reggelre tragédia történt az Alföldön – fogalmazott az InfoRádióban Koch Csaba, aki szerint talán az 1984-85-ös télen voltak olyan fagyok, amik a mostanihoz hasonló pusztítást okoztak a szőlőültetvényekben, ilyen mértékű tavaszi fagyra viszont évtizedek óta nem volt példa. Mint mondta, sajnos ez is összefüggésben van a felmelegedéssel és az aszállyal, ugyanis a levegő páratartalma olyan alacsony, nincs felhő, nincs semmilyen olyan páraréteg, ami a hőt vissza tudná verni a föld irányába.

Szerinte a május 1-jei „elképesztő mértékű” fagy részint az elsivatagosodásnak tudható be, tehát hogy nappal 30 fokos meleg van, éjjel pedig fagy.

A Duna borrégió (Alföldi borrégió) Magyarország legnagyobb kiterjedésű, a Duna-Tisza közén elhelyezkedő bortermő területe, amit három összefüggő, hasonló adottságokkal rendelkező borvidék alkotja: a Csongrád, Hajós-Bajai és Kunsági borvidék, ahol összességében 24 ezer hektár szőlőültetvény található. Mint mondta, ebből Hajós-Baján 1800 hektár van, amiből nagyjából 1500 hektár fagyott el szinte 100 százalékig, míg a Kunságban körülbelül 15 ezer hektár, de Csongrádban is nagyon jelentős a veszteség.

„Ilyen mértékű kár az ágazatot nem érte 40 vagy 50 éve, ami most történt”

– emelte ki.

A Hajós-Bajai borvidék elnöke az InfoRádió érdeklődésére jelezte, hogy az idei évre a borkészletek a pincékben rendelkezésre állnak, a mostani fagyok a bor árában pedig nem fognak egyelőre jelentkezni. A fő gond, hogy mi lesz az őszi szürettel, ugyanis – mint magyarázta –, jelenleg nem lehet még tudni a károk mértékét, mert a mínusz 3, mínusz 5 fokos hidegben lehet, hogy nemcsak a zöldhajtások károsodtak, hanem – a már megindult keringés miatt – a fás részek szállítószövetei is, de ez majd akkor fog kiderülni, amikor a növények elkezdnek kihajtani, ha egyáltalán képesek lesznek erre.

„Vélhetőleg nagyobb lesz jóval akár, mint amit gondoltunk”

– tette hozzá.

Tehát ami most biztos, hogy amelyik szőlőültetvény hajtásai megfagytak, azokon szinte egyáltalán nem lesz termés, legfeljebb egy-két olyan fajta van, ami az alvó- és a mellékürügyekből képes lehet valamilyen minimális termést hozni, de ez 20-30 mázsa termés lehet hektáronként, ami borvidék szinten elenyésző – mondta. „Ez az ágazatra nézve tragédia”, hiszen a szőlőtermesztésből élő családoknak a fagykárok ellenére is művelniük kell a szőlőt, csak a szüret fog elmaradni; előbbi költsége 7-800 ezertől egy-másfél millióig is felmehet fajtától függően, és ez a kiadás jelentkezni fog, árbevétel azonban egyáltalán nem lesz – fejtette ki.

Végeredményében az ősszel az alföldi nagy pincészetek és borászatok nem fognak tudni majd szőlőt feldolgozni, ami szőlőhiányt fog eredményezni a piacon, ezért bizonyos borfajtáknál a következő évben drágulás lesz tapasztalható. De nem a jelentős borárnövekedés lesz Koch Csaba borász szerint az elsődleges probléma.

Igazán nagy bajban az ágazat szereplői lesznek, mert azok, akik csak ebből élnek, egyszerűen nem rendelkeznek olyan jövedelmekkel, tartalékokkal, hogy beleférjen az, hogy nulla árbevétel mellett csak végigműveljék a véget.

Természetesen bizonyos támogatásokra támaszkodhatnak a gazdák, de ezek nem fedezik a kiesett kárt – fogalmazott az InfoRádióban a Hajós-Bajai borvidék elnöke.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ez igazi tragédia: szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön

időjárás

fagy

fagykár

szőlő

borászat

borvidék

borász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

„Nem lesz elefántcsonttorony” – Tarr Zoltán nyitott minisztériumot ígér

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Magyar Péter: jó dolog, hogy tizenhat év után visszatértünk Európába

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Volodimir Zelenszkij tegnap elítélte Oroszország ukrán városok elleni "teljes mértékben cinikus terrortámadásait", amelyekre az ukrán elnök által mától kihirdetett győzelem napi tűzszünet előtt közvetlenül került sor. Kijev azután jelentett be fegyverszünetet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-9-ére hirdetett tűzszünetet a második világháborús győzelem alkalmából. A zaporizzsja elleni orosz csapásokban 12 személy, míg a donyecki Kramatorszkban öten haltak meg, és több tucat sérültről tudni. "Este az orosz gazemberek támadást mértek Dnyipróra is. Eddigi jelentések szerint négy ember halt meg. Részvétem a családoknak és szeretteiknek" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelem érettségi 2026: töri vizsgafeladatok, megoldások, eredmények, tippek egy helyen

Történelem érettségi 2026: töri vizsgafeladatok, megoldások, eredmények, tippek egy helyen

Mit kell tudni a töri érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a történelem érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, will be halted because progress has been made toward a deal with Iran, the US president says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 05:48
Kezdődik a harc a Balatonnál
2026. május 6. 05:36
Felújítások Budapesten: újabb korlátozások lesznek
×
×