Újabb kormányzati lépés a magyarországi szőlőket pusztító veszélyes kór ellen

Új szintre lép a védekezés, a szőlő aranyszínű sárgasága ellen – jelentette be Nagy István agrárminiszter. Gál Péter, miniszteri biztosként irányítja a védekezési munkát és koordinálja az aranyszínű sárgaság növénybetegség elleni fellépést és a gazdasági károk elhárítását. Feladata, hogy összefogja a szakmai szervezetek, a hatóságok és a hegyközségek munkáját, kezdeményezze a szükséges intézkedéseket, és biztosítsa, hogy a szőlő és bortermelők időben megkapják a szükséges tájékoztatást és a segítséget.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal figyelmeztetést adott ki a szőlő aranyszínű sárgasága miatt. A hatóság szerint

a metszésnek, a nyesedék megsemmisítésének és a lemosó permetezésnek nagyon fontos szerepe van a betegség elleni védekezésben.

Erről a Nébih növényvédelmi igazgatója, Szűcs Csaba beszélt az InfoRádióban.

„A fertőzött tőkék kivágása az egyik legfontosabb növényegészségügyi előírás. Ültetvénykivágás akkor történhet meg, illetve akkor rendeli el a hatóság, amennyiben a fertőzöttségi szint a 30 százalékot meghaladja. A betegség terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóca állományának alakulása befolyásolja. Kártevő egy nemzedékes faj, tojás alakban telel, a szőlő idősebb, legalább két éves részein. A nőstény a tojásokat a foszló kéreg alá helyezi, ezért a téli időjárás hatása önmagában nehezen becsülhető meg. Nagy valószínűséggel ez a mínusz 10-15 fok nem okozta az áttelelő tojások teljes pusztulását, lényegesen hosszabb idő kellett volna ahhoz, hogy nagymértékben csökkenjen az áttelelő tojások száma” – fejtette ki.

A szőlő aranyszínű sárgaságát már 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolta a Nébih laboratóriuma. A fitoplazma-fertőzés jelenleg Zalában és Veszprémben a legsúlyosabb, és eddig egyedül Nógrádot kerülte el.

(A nyitóképen: Az aranyszínû sárgaság fitoplazmás betegséggel fertõzött szõlõültetvény Zalaszentgrót környékén 2025. október 1-jén.)