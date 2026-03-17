2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Az aranyszínû sárgaság fitoplazmás betegséggel fertõzött szõlõültetvény Zalaszentgrót környékén 2025. október 1-jén. A kormány cselekvési tervet fogadott el és 3,8 milliárd forintot különített el az aranyszínû sárgaságot terjesztõ amerikai szõlõkabóca elleni küzdelemre.
Újabb kormányzati lépés a magyarországi szőlőket pusztító veszélyes kór ellen

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Miniszteri biztost neveztek ki az aranyszínű sárgaság nevű veszélyes szőlőbetegség terjedésének megfékezése érdekében.

Új szintre lép a védekezés, a szőlő aranyszínű sárgasága ellen – jelentette be Nagy István agrárminiszter. Gál Péter, miniszteri biztosként irányítja a védekezési munkát és koordinálja az aranyszínű sárgaság növénybetegség elleni fellépést és a gazdasági károk elhárítását. Feladata, hogy összefogja a szakmai szervezetek, a hatóságok és a hegyközségek munkáját, kezdeményezze a szükséges intézkedéseket, és biztosítsa, hogy a szőlő és bortermelők időben megkapják a szükséges tájékoztatást és a segítséget.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal figyelmeztetést adott ki a szőlő aranyszínű sárgasága miatt. A hatóság szerint

a metszésnek, a nyesedék megsemmisítésének és a lemosó permetezésnek nagyon fontos szerepe van a betegség elleni védekezésben.

Erről a Nébih növényvédelmi igazgatója, Szűcs Csaba beszélt az InfoRádióban.

„A fertőzött tőkék kivágása az egyik legfontosabb növényegészségügyi előírás. Ültetvénykivágás akkor történhet meg, illetve akkor rendeli el a hatóság, amennyiben a fertőzöttségi szint a 30 százalékot meghaladja. A betegség terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóca állományának alakulása befolyásolja. Kártevő egy nemzedékes faj, tojás alakban telel, a szőlő idősebb, legalább két éves részein. A nőstény a tojásokat a foszló kéreg alá helyezi, ezért a téli időjárás hatása önmagában nehezen becsülhető meg. Nagy valószínűséggel ez a mínusz 10-15 fok nem okozta az áttelelő tojások teljes pusztulását, lényegesen hosszabb idő kellett volna ahhoz, hogy nagymértékben csökkenjen az áttelelő tojások száma” – fejtette ki.

A szőlő aranyszínű sárgaságát már 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolta a Nébih laboratóriuma. A fitoplazma-fertőzés jelenleg Zalában és Veszprémben a legsúlyosabb, és eddig egyedül Nógrádot kerülte el.

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

Donald Trump meglepő kijelentéssel vázolta célját a bajban lévő Kubával kapcsolatban

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Bajban a Wall Street: "ez már a 2008-as válág kezdetére emlékeztet"

Vagyonos magánbefektetők több mint 10 milliárd dollárnyi befektetésük visszaváltását kérték a legnagyobb priváthitel-alapokból az első negyedévben. Ez a folyamat a Wall Street egyik legfontosabb növekedési motorját fenyegeti. Egyes szakértők szerint a helyzet a 2008-as pénzügyi válság korai szakaszát idézi - írta meg a Financial Times.

Még mindig a gödör mélyén Alonso F1-es csapata: két futam ment le, de semmi nem menti őket a bukástól?

Fernando Alonso a kezében és lábában jelentkező zsibbadás miatt kényszerült feladni a futamot, Lance Stroll pedig akkumulátorhiba miatt esett ki Kínában.

US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

