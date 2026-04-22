ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.22
usd:
310.55
bux:
136564.48
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kőzúzalék, murva
Nyitókép: Pixabay

Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester

Infostart / InfoRádió

Itt van a leköszönő kormány utolsó, és az új kabinet első veszélyhelyzete: Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.

Egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál a várost érintő azbesztszennyezés felszámolása és következményeinek elhárítása érdekében Szombathely közgyűlése, amely rendkívüli ülésén elfogadta azokat a legsürgetőbb lépéseket, amelyeket önerejéből képes megtenni.

A választások utáni napon értesült Szombathely önkormányzata a kormányhivataltól, hogy olyan mérési eredményt kaptak a környezetvédelmi labortól, ami alapján túl magas, a határértéket jóval meghaladó azbeszttartalma van nagy területen egy útnak Szombathelyen – tudta meg az InfoRádió a város polgármesterétől.

Nemény András elmondta: Szombathelyen egy hatalmas lakópark érintett, ahol több mint ezer ember él. Hozzátette: osztrák bányákból került a városba a szennyezett kőzet, egy ausztriai bányát be is zártak 2026 elején, de nem tájékoztattak senkit sem erről.

A polgármester úgy tudja: Szombathely más területeire is, sőt a vármegyének nagyon sok részére hordtak ilyen követ, és a lakosság maga is vásárolt belőle jóhiszeműen, hiszen az igazolások alapján ennek nem lehetett azbeszttartalma. Mindez több évre visszamenőleg is megtörténhetett.

„Ezek olyan utak, amelyek nincsenek lefedve aszfalttal, a felhasznált zúzalékban található az azbeszt. Nem önmagában a zúzalékban lévő tartalma veszélyes, hanem amikor a levegőbe kerül a rosttartalom, mert az rendkívül ártalmas az egészségre.

A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.”

A polgármester szerint egészségügyi veszélyhelyzetet kell egy ilyen esetben hirdetni, hiszen nagyon sok ember érintett, ez kormányzati döntést igényel. Amíg erre sor kerül, addig a város ideiglenes intézkedéseket vezetett be:

  • folyamatosan locsolják az utakat,
  • 10 kilométer/órás sebességkorlátozást vezettek be,
  • a lakosságot folyamatosan tájékoztatják,
  • FFP 2-es és 3-as maszkokat osztanak,
  • kitiltották a nagyobb kamionokat és a 3,5 tonna fölötti teherautókat az utakról, jelenleg csak a lakók mehetnek be a veszélyeztetett területre.

„Ezen kívül előkészítettük az út lefedését, ezt látjuk megoldásnak a környezetvédelmi hatósággal is egyeztetve. Mivel nincs precedens, magunk keresünk egy olyan technológiát, ami megoldás lehet. Egy olyan lehetőséget vizsgálunk, amivel a leggyorsabban burkolhatjuk az utat, és arra még egy aszfaltréteg kerülne. Ez egy koncentrált probléma a városban, csak az önkormányzati cég által megrendelt ugyanilyen bányákból származó, vagy feltételezhetően innen rendelt kavicsok miatt tizenkilenc parkolónkat zártuk le, és vizsgáljuk, ezek érintettek-e” – mondta a városvezető.

A lakosságtól azt kérték, hogy minél kevesebbet járjanak ki, szeles időben csukják be az ablakaikat, nagyobb szélben használják a maszkokat. Egy nagyobb lakossági fórumot is tartottak, ahol

a hangulat láthatóan válságos volt, hiszen nagyon sokan belegondoltak, hogy akár több éve is érheti őket ez a fajta szennyezettség,

viszont mindenki higgadtan és nyugodtan kezelte a helyzetet, és a jövőbe nézve próbálják a várossal együtt megoldani.

Az ügyvezető kormánytól „azt kértük, és arra is kaptunk ígéretet, hogy a vis maior keret terhére tudunk dolgozni, de majd kormánydöntés szükséges a helyzet kezelésére. Sajnos eddig az egészségügyi veszélyhelyzetet nem hirdették meg lokálisan erre a területre, legalábbis mi ezt kértük most a kormányhivatallal együtt az országos tisztifőorvostól. Ígéreteink vannak, látom, hogy szándék van, több miniszterrel is tudtam beszélni, de a megoldást még nem látjuk. A következő kormánnyal pedig szintén megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, a már megnevezett illetékes miniszternek jeleztük, hogy szeretnénk egy gyors találkozást, és az új országgyűlési képviselő is részt vesz nagyon sok egyeztetésen, ő is próbál nekünk segíteni” – sorolta a polgármester.

Mint mondta, ha a 100 ezer tonna veszélyes anyagot el kellene szállítani, az 6-7 milliárd forintba kerülne, másrészt pedig aránytalan nagy környezetterheléssel járna, nagy porzással, ami elviselhetetlen lenne a lakosság számára, akkor ki kéne onnan telepíteni mindenkit. Ezért javasolták a lefedést, ami 1-2 hónap alatt megvalósítható.

A városvezető szerint a felelősöket meg lehet majd nevezni.

Úgy tudja: Ausztriában van, aki már elismerte a felelősségét, tehát az biztos, hogy a bányák hibáztak és a bányákon túl az osztrák hatóságoknak is meg kell vizsgálniuk azt a rendszert, ami alapján engedélyezték, hogy az anyag kiáramoljon a bányákból.

„Azt gondolom, az is felelősség, hogy amikor már tudták ezt, akkor miért nem járták végig ezt az utat, hogy hova adtak el még ebből, és mintha nem lett volna fontos, hogy Magyarországra mikortól és mennyi ilyen árut hozzanak, márpedig ez egy mérhető, számítható és utána követhető dolog lenne, mi nyomozzuk ezt innen visszafelé” – mondta Nemény András.

Büntetőfeljelentést is tett a város. A polgármester úgy tudja, a nyomozást az ügyészség át is vette a rendőrségtől, tehát ez kiemelt ügynek számít.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester

polgármester

szombathely

azbeszt

veszélyhelyzet

nemény andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester
első intézkedések

Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester
Itt van a leköszönő kormány utolsó, és az új kabinet első veszélyhelyzete: Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készülnek a legrosszabbra az amerikaiak: csillagászati áron érkeznek a Trump nevét viselő új csatahajók

Készülnek a legrosszabbra az amerikaiak: csillagászati áron érkeznek a Trump nevét viselő új csatahajók

Az Egyesült Államok Haditengerészete 17 milliárd dollárt kért a 2028-as pénzügyi évre az első Trump-osztályú csatahajó, a USS Defiant (BBG-1) megépítésére. A program a hidegháború óta az egyik legköltségesebb felszíni hadihajó-fejlesztés. Célja, hogy a nagyhatalmi rivalizálás korában helyreállítsa az elveszített cirkálóképességet - tudósított az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem vesztegetik az időt: máris elzavartak a keretből három diósgyőri focistát

Nem vesztegetik az időt: máris elzavartak a keretből három diósgyőri focistát

Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 16:43
Időjárás-rajongók, figyelem: itt a vissza nem térő alkalom
2026. április 22. 16:32
Kaposvár tényleg háborút indít az e-rollerek ellen
×
×