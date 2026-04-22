Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester

Egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál a várost érintő azbesztszennyezés felszámolása és következményeinek elhárítása érdekében Szombathely közgyűlése, amely rendkívüli ülésén elfogadta azokat a legsürgetőbb lépéseket, amelyeket önerejéből képes megtenni.

A választások utáni napon értesült Szombathely önkormányzata a kormányhivataltól, hogy olyan mérési eredményt kaptak a környezetvédelmi labortól, ami alapján túl magas, a határértéket jóval meghaladó azbeszttartalma van nagy területen egy útnak Szombathelyen – tudta meg az InfoRádió a város polgármesterétől.

Nemény András elmondta: Szombathelyen egy hatalmas lakópark érintett, ahol több mint ezer ember él. Hozzátette: osztrák bányákból került a városba a szennyezett kőzet, egy ausztriai bányát be is zártak 2026 elején, de nem tájékoztattak senkit sem erről.

A polgármester úgy tudja: Szombathely más területeire is, sőt a vármegyének nagyon sok részére hordtak ilyen követ, és a lakosság maga is vásárolt belőle jóhiszeműen, hiszen az igazolások alapján ennek nem lehetett azbeszttartalma. Mindez több évre visszamenőleg is megtörténhetett.

„Ezek olyan utak, amelyek nincsenek lefedve aszfalttal, a felhasznált zúzalékban található az azbeszt. Nem önmagában a zúzalékban lévő tartalma veszélyes, hanem amikor a levegőbe kerül a rosttartalom, mert az rendkívül ártalmas az egészségre.

A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.”

A polgármester szerint egészségügyi veszélyhelyzetet kell egy ilyen esetben hirdetni, hiszen nagyon sok ember érintett, ez kormányzati döntést igényel. Amíg erre sor kerül, addig a város ideiglenes intézkedéseket vezetett be:

folyamatosan locsolják az utakat,

10 kilométer/órás sebességkorlátozást vezettek be,

a lakosságot folyamatosan tájékoztatják,

FFP 2-es és 3-as maszkokat osztanak,

kitiltották a nagyobb kamionokat és a 3,5 tonna fölötti teherautókat az utakról, jelenleg csak a lakók mehetnek be a veszélyeztetett területre.

„Ezen kívül előkészítettük az út lefedését, ezt látjuk megoldásnak a környezetvédelmi hatósággal is egyeztetve. Mivel nincs precedens, magunk keresünk egy olyan technológiát, ami megoldás lehet. Egy olyan lehetőséget vizsgálunk, amivel a leggyorsabban burkolhatjuk az utat, és arra még egy aszfaltréteg kerülne. Ez egy koncentrált probléma a városban, csak az önkormányzati cég által megrendelt ugyanilyen bányákból származó, vagy feltételezhetően innen rendelt kavicsok miatt tizenkilenc parkolónkat zártuk le, és vizsgáljuk, ezek érintettek-e” – mondta a városvezető.

A lakosságtól azt kérték, hogy minél kevesebbet járjanak ki, szeles időben csukják be az ablakaikat, nagyobb szélben használják a maszkokat. Egy nagyobb lakossági fórumot is tartottak, ahol

a hangulat láthatóan válságos volt, hiszen nagyon sokan belegondoltak, hogy akár több éve is érheti őket ez a fajta szennyezettség,

viszont mindenki higgadtan és nyugodtan kezelte a helyzetet, és a jövőbe nézve próbálják a várossal együtt megoldani.

Az ügyvezető kormánytól „azt kértük, és arra is kaptunk ígéretet, hogy a vis maior keret terhére tudunk dolgozni, de majd kormánydöntés szükséges a helyzet kezelésére. Sajnos eddig az egészségügyi veszélyhelyzetet nem hirdették meg lokálisan erre a területre, legalábbis mi ezt kértük most a kormányhivatallal együtt az országos tisztifőorvostól. Ígéreteink vannak, látom, hogy szándék van, több miniszterrel is tudtam beszélni, de a megoldást még nem látjuk. A következő kormánnyal pedig szintén megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, a már megnevezett illetékes miniszternek jeleztük, hogy szeretnénk egy gyors találkozást, és az új országgyűlési képviselő is részt vesz nagyon sok egyeztetésen, ő is próbál nekünk segíteni” – sorolta a polgármester.

Mint mondta, ha a 100 ezer tonna veszélyes anyagot el kellene szállítani, az 6-7 milliárd forintba kerülne, másrészt pedig aránytalan nagy környezetterheléssel járna, nagy porzással, ami elviselhetetlen lenne a lakosság számára, akkor ki kéne onnan telepíteni mindenkit. Ezért javasolták a lefedést, ami 1-2 hónap alatt megvalósítható.

A városvezető szerint a felelősöket meg lehet majd nevezni.

Úgy tudja: Ausztriában van, aki már elismerte a felelősségét, tehát az biztos, hogy a bányák hibáztak és a bányákon túl az osztrák hatóságoknak is meg kell vizsgálniuk azt a rendszert, ami alapján engedélyezték, hogy az anyag kiáramoljon a bányákból.

„Azt gondolom, az is felelősség, hogy amikor már tudták ezt, akkor miért nem járták végig ezt az utat, hogy hova adtak el még ebből, és mintha nem lett volna fontos, hogy Magyarországra mikortól és mennyi ilyen árut hozzanak, márpedig ez egy mérhető, számítható és utána követhető dolog lenne, mi nyomozzuk ezt innen visszafelé” – mondta Nemény András.

Büntetőfeljelentést is tett a város. A polgármester úgy tudja, a nyomozást az ügyészség át is vette a rendőrségtől, tehát ez kiemelt ügynek számít.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.