ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.42
usd:
313.76
bux:
132749.2
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Tarr Zoltán református lelkész, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltje beszédet mond a debreceni Református Nagytemplom előtt tartott anyák napi nagygyűlésen 2024. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Infostart / MTI

„Nem támogatunk olyan kezdeményezéseket, amelyek a közösség megosztására lennének alkalmasak.”

A Tisza a magyar nemzet egységéért és a megbékélésért dolgozik, semmilyen új, határon túli párt alapításában nem vállal szerepet, és nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek a közösség megosztására lennének alkalmasak – szögezte le Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke Facebook-posztjában.

A politikus, aki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium leendő vezetőjeként a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartásért is felel majd, hangsúlyozta: tartják magunkat ahhoz, a már választások előtt kimondott alapelvükhöz, hogy a külhoni közösségek belső politikai életének alakítását az ott élők feladatának tekintik, így abba nem avatkoznak be.

„Ennek szellemében, minden ellenkező hír, vagy sejtetés dacára, semmilyen új, határon túli párt alapításában nem vállalunk szerepet, és nem támogatunk olyan kezdeményezéseket, amelyek a közösség megosztására lennének alkalmasak” – fogalmazott szerda késő esti bejegyzésben.

Emlékeztetett arra, hogy a leendő miniszterelnök, Magyar Péter az elmúlt napokban a határon túli magyar pártok képviselőivel folytatott találkozóin is egyértelművé tette: kapcsolataikat a határon túli magyarokkal és az őket képviselő szervezetekkel a kölcsönös tisztelet mentén, világos és átlátható alapokra helyezik.

Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy a határon túli magyarság érdekeinek, kulturális identitásának védelme nem mellékes feladat, hanem mindennapi munkájuk alapját képezi. A már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik, ugyanakkor alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén. Megismételte Magyar Péter korábbi bejelentését, miszerint a felelős gazdálkodás és a tisztánlátás érdekében a leendő Tisza-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni a külhoni támogatások felhasználását.

Kezdőlap    Belföld    Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

határon túli magyarok

tisza párt

tarr zoltán

romániai magyar egységpárt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meredeken emelkedik az olajár, egyre jobban aggódnak a befektetők

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Antisemitism 'a national security emergency', says government terror adviser after Golders Green attack

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 09:53
2026. április 30. 09:41
×
×