A nagy kapacitású, emeletes motorvonat készülő kocsiszekrénye a Dunakeszi Járműjavító Kft. szerelőcsarnokában 2018. december 17-én. Újabb 8 darab, emeletes KISS (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug) motorvonat szállításáról írt alá szerződést ezen a napon a MÁV-Start Zrt. és a Stadler Bussnang AG. Az első ütemben rendelt 11 motorvonat várhatóan 2019 végétől szállítja az utasokat a váci és a ceglédi elővárosi vasútvonalakon, a második ütemben gyártott 8 jármű pedig 2021 elejéig állhat forgalomba.
Pénzt kap a MÁV – megvan, mire költheti

A MÁV-csoport a tulajdonos államtól feladatba kapta a Dunakeszi Járműjavítót tulajdonló, csődbe jutott magáncégek visszavásárlását, amihez a kormány külön forrást biztosított, azt nem más, fontos céloktól vonja el a cégcsoport – közölte a MÁV Zrt. vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt közleménye a 24.hu-n megjelent cikkre reagál, ami szerint két nappal az országgyűlési választások előtt a MÁV több mint 8 milliárd forintért megvásárolta a Dunakeszi Vasútgépész International Kft.-t, amit mindössze három héttel korábban alapítottak.

A vezérigazgató közleménye szerint a dunakeszi járműgyártó és -karbantartó bázis problémái "a tavaly őszi csőd óta rendkívül nagy kihívást jelentenek" a menetrendhez szükséges járműállomány összeállítása során. A bázis ugyanis a MÁV megrendelésére végezte az intercity és a nemzetközi kocsik karbantartását, ami a cég visszavásárlásáig ellehetetlenült.

"A karbantartási és javítási szolgáltatásokban keletkező több hónapos kényszerszünet sajnos tovább tetézi a vasúti járműhiányt, és egészen nyár végéig érezteti majd a hatását a mindennapi forgalomban. A tanulság egyértelmű: a saját járműjavító bázis hiánya kezelhetetlen kockázatokat hordoz egy MÁV méretű közszolgáltató vasútvállalat működésében" - fogalmaz Hegyi Zsolt.

A közlemény azzal zárul: a járműgyártó és -karbantartó bázis visszakerülése a MÁV-csoportba "szakmailag igazolható lépés, míg az eladása hiba volt".

A 24.hu közlése szerint Hegyi Zsolt április 10-én befolyásszerzést jelentett be a cégbíróságnak: az állami vasúttársaság lett az egyedüli tulajdonosa a Dunakeszi Vasútgépész International Kft.-nek, amit a cégiratok alapján március 19-én alapított a felszámolás alatt álló Ganz-MaVag International Kft. 10 ezer eurós törzstőkével.

A Ganz-MaVag International a Dunakeszi Járműjavító, illetve az egyiptomi vasúti kocsik gyártására létrehozott cégháló legnagyobb bevételeket elérő tagja, 2021-ben még 100 milliárd forint felett volt az árbevétele, és abban az évben 15 milliárd forintnál is több profitot termelt, majd 10 milliárd forint feletti osztalékot fizetett a tulajdonosainak. A társaság 2022 és 2024 között viszont már több mint 28,5 milliárd veszteséget halmozott fel, de a 15 milliárd forint rekordveszteséget hozó 2022-es év után is kifizettek 2 milliárd forintot az eredménytartalékból.

A most megvásárolt társaság úgy jött létre, hogy az anyacégből leválasztották az értékesebb eszközöket és szerződéseket, majd ezeket egy új, formálisan adósságmentes cégbe helyezték át. Hasonló módszert alkalmazva a Dunakeszi Járműjavító és a hozzá kapcsolódó ingatlanvagyon elemeit szintén új cégekbe szervezték ki, amiket a MÁV több mint 20 milliárd forintért vásárolt meg tavaly decemberben - írták a cikkben.

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
MNB-botrány: Boross Ildikó szerint megvezették a kecskeméti döntéshozókat - Megnevezte az ügy főkolomposait

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és vagyonkezelője, az Optima Zrt. korábbi vezetése súlyosan megvezette a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványt (NJEA) - állítja Boross Ildikó, az alapítvány kuratóriumának új elnöke, aki szerint az egyetem akkori vezetői áldozatok az ügyben.

Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: a fővárosban hirtelen lelassult a drágulás, a vidéki településeken viszont elképesztő árrobbanás történt

A tavalyi negyedik negyedévben országosan tovább fokozódott a lakásárak emelkedésének üteme.

Golders Green stabbing victim tells BBC 'I feel like God's given me my life back'

Keir Starmer says Wednesday's attack has left British Jews "scared, intimidated, wondering if they belong", and calls on people "to open their eyes to Jewish pain".

