Pénzt kap a MÁV – megvan, mire költheti

Hegyi Zsolt közleménye a 24.hu-n megjelent cikkre reagál, ami szerint két nappal az országgyűlési választások előtt a MÁV több mint 8 milliárd forintért megvásárolta a Dunakeszi Vasútgépész International Kft.-t, amit mindössze három héttel korábban alapítottak.

A vezérigazgató közleménye szerint a dunakeszi járműgyártó és -karbantartó bázis problémái "a tavaly őszi csőd óta rendkívül nagy kihívást jelentenek" a menetrendhez szükséges járműállomány összeállítása során. A bázis ugyanis a MÁV megrendelésére végezte az intercity és a nemzetközi kocsik karbantartását, ami a cég visszavásárlásáig ellehetetlenült.

"A karbantartási és javítási szolgáltatásokban keletkező több hónapos kényszerszünet sajnos tovább tetézi a vasúti járműhiányt, és egészen nyár végéig érezteti majd a hatását a mindennapi forgalomban. A tanulság egyértelmű: a saját járműjavító bázis hiánya kezelhetetlen kockázatokat hordoz egy MÁV méretű közszolgáltató vasútvállalat működésében" - fogalmaz Hegyi Zsolt.

A közlemény azzal zárul: a járműgyártó és -karbantartó bázis visszakerülése a MÁV-csoportba "szakmailag igazolható lépés, míg az eladása hiba volt".

A 24.hu közlése szerint Hegyi Zsolt április 10-én befolyásszerzést jelentett be a cégbíróságnak: az állami vasúttársaság lett az egyedüli tulajdonosa a Dunakeszi Vasútgépész International Kft.-nek, amit a cégiratok alapján március 19-én alapított a felszámolás alatt álló Ganz-MaVag International Kft. 10 ezer eurós törzstőkével.

A Ganz-MaVag International a Dunakeszi Járműjavító, illetve az egyiptomi vasúti kocsik gyártására létrehozott cégháló legnagyobb bevételeket elérő tagja, 2021-ben még 100 milliárd forint felett volt az árbevétele, és abban az évben 15 milliárd forintnál is több profitot termelt, majd 10 milliárd forint feletti osztalékot fizetett a tulajdonosainak. A társaság 2022 és 2024 között viszont már több mint 28,5 milliárd veszteséget halmozott fel, de a 15 milliárd forint rekordveszteséget hozó 2022-es év után is kifizettek 2 milliárd forintot az eredménytartalékból.

A most megvásárolt társaság úgy jött létre, hogy az anyacégből leválasztották az értékesebb eszközöket és szerződéseket, majd ezeket egy új, formálisan adósságmentes cégbe helyezték át. Hasonló módszert alkalmazva a Dunakeszi Járműjavító és a hozzá kapcsolódó ingatlanvagyon elemeit szintén új cégekbe szervezték ki, amiket a MÁV több mint 20 milliárd forintért vásárolt meg tavaly decemberben - írták a cikkben.