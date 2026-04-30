Megjelent egy monstrum a Paksi atomerőműnél – videó

A paksi lakótelepről is látni az ötös blokk munkagödrének északi oldalán felépült toronydarut, ami az első a több tucat ilyen emelőszerkezet sorában – olvasható a Facebookon.

A 64 méter horogszintű, 350 tonnás emelőgép összeszerelése önmagában is látványos művelet volt: először autódaru segítségével állították össze működőképes állapotra, majd a toronydaru önmagát építette tovább a kívánt magasságig egy úgynevezett kúsztatómű segítségével – írták.

A projekt előrehaladásával számos daru és egyéb szállítóeszköz összehangolt munkájára lesz szükség. Az emelőgépeket az építkezés fázisaihoz igazodva telepítik – emlékeztet a Magyar Építők. Elsőként egy 350 tonna súlyú, 64 méter horogmagasságú, 40 tonna teherbírású Zoomlion gyártmányú szerkezet készült el.

Mint ismert, a 2014-ben megkötött, 12,5 milliárd euró értékű kétoldalú megállapodás értelmében a Roszatom két új, egyenként 1,2 gigawatt teljesítményű VVER-reaktort épít fel Pakson. A blokkok várhatóan 2030-2031-re készülnek el.

A projekt nyomán Magyarország energiaellátásának több mint 70 százalékát stabilan az atomenergia fogja biztosítani.

(A nyitóképen Paks II. látványterve)