Roszatom-vezér: török cégek vehetnek részt Paks II építésében

Lihacsov szerint a Roszatom „fantasztikus eredményeket” ért el Fehéroroszországban, Törökországban és Egyiptomban, ahol a kivitelezés különböző szakaszaiban a munkák akár 30-40 százalékát helyi cégek végzik el. Hozzátette, hogy az atomerőművek építésénél tapasztalatot szerzett szakemberek később más nemzetközi projektekben is részt vesznek, példaként említve meg, hogy fehérorosz cégek dolgoznak a bangladesi építkezésen.

„Azt tervezzük, hogy török partnereket vonunk be a magyarországi építkezésbe” – hangoztatta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökség beszámolója szerint.

A Roszatom vezérigazgatóját kedden fogadta Prabowo Subianto indonéz elnök.