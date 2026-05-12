ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.14
usd:
305.2
bux:
132484.92
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Paksi Atomerőmű 2019. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Roszatom-vezér: török cégek vehetnek részt Paks II építésében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az akkuyui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks II projekt építésébe – jelentette ki Alekszandr Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozva kedden Jakartában.

Lihacsov szerint a Roszatom „fantasztikus eredményeket” ért el Fehéroroszországban, Törökországban és Egyiptomban, ahol a kivitelezés különböző szakaszaiban a munkák akár 30-40 százalékát helyi cégek végzik el. Hozzátette, hogy az atomerőművek építésénél tapasztalatot szerzett szakemberek később más nemzetközi projektekben is részt vesznek, példaként említve meg, hogy fehérorosz cégek dolgoznak a bangladesi építkezésen.

„Azt tervezzük, hogy török partnereket vonunk be a magyarországi építkezésbe” – hangoztatta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökség beszámolója szerint.

A Roszatom vezérigazgatóját kedden fogadta Prabowo Subianto indonéz elnök.

Kezdőlap    Gazdaság    Roszatom-vezér: török cégek vehetnek részt Paks II építésében

atomerőmű

paks 2

roszatom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volt munkatársak, több diplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Volt munkatársak, több diplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek
Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint

Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint

A közel-keleti béketárgyalások megakadása miatt ismét emelkednek az olajárak, és erősödnek az inflációs félelmek a globális piacokon. A bizonytalanság a dollár erősödését és a kötvénypiacok hozamemelkedését hozta magával. A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamának alakulásában is látszik, a magyar deviza ugyanis a múlt hét közepe óta nem látott szintre gyengült az euróval és a dollárral szemben is. Délelőtt a magyar deviza árfolyama érezhetően erősödött, amiben vélhetően Kármán András pénzügyminiszter-jelölt parlamenti meghallgatáson elmondott üzenetei is szerepet játszhattak. Délután ismét gyengülni kezdett a forint, amelyben az amerikai inflációs adatok és az iráni háborúval kapcsolatos félelmek egyaránt szerepet játszhattak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Évek óta várnak erre ezek a bokszolók: feloldották végre a tiltást, indulhatnak a versenyeken

Évek óta várnak erre ezek a bokszolók: feloldották végre a tiltást, indulhatnak a versenyeken

Az orosz sportolók tiltását nem oldotta fel a bokszszövetség, de a háborúban szintén részt vevő Fehéroroszországét igen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Zubir Ahmed follows Jess Phillips and two other ministers in quitting government. Meanwhile more than 100 Labour MPs are understood to have signed a statement backing the PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 17:08
Minimálisan gyarapodott csak a stratégiai benzinkészlet
2026. május 12. 16:24
Baj közeleg a benzinkutaknál: nyílt levélben hívták fel a leendő kormány figyelmét a legnagyobb veszélyekre a függetlenek
×
×