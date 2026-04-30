Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Egyre nagyobb hullámokat vet az osztrák bányákból származó rákkeltő azbeszt-tartalmú kőzúzalék ügye, miután egyre több helyen derül ki, hogy ilyet alkalmaztak útépítéshez Nyugat-Magyarországon. Az utak az egészségre rendkívül ártalmas anyagtól való mentesítése ráadásul várhatóan milliárdokba kerül majd, és kérdés, hogy mennyi időbe telik majd egy esetleges jogi procedúra, ha netán nem sikerül megegyeznie az érintett feleknek. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy hol tart az ügy, mik a legfontosabb tudnivalók, és egy ügyvédet is megszólaltatunk a kártérítési lehetőségekkel kapcsolatban.