2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Nyitókép: Pexels.com

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

Szemtudomány, lengyel kapcsolatok, egy Nobel-díjas fizikus, csillagászat, nemzetbiztonság, színművészet, választás utáni politikaelemzés is sorra kerül az InfoRádió hosszú hétvégi Aréna-válogatásában.

Péntek

2.30-3.30 Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója

5.00-6.00 Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója

7.00-8.00 Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője

8.00-9.00 Nagy-Kálózy Eszter Kossuth-díjas színművész

11.00-12.00 Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke

12.00-13.00 Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője

14.00-15.00 Szabó Olivér Norton fizikus, csillagász

16.00-17.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke

18.00-19.00 Saly Noémi irodalomtörténész

22.00-23.00 Pető Attila kreszprofesszor

23.00-24.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

Szombat

2.30-3.30 Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke

5.00-6.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

11.00-12.00 Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója

14.00-15.00 Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója

16.00-17.00 Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke

18.00-19.00 Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke

23.00-24.00 Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője

Vasárnap

5.00-6.00 Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

8.00-9.00 Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője

13.00-14.00 Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója

14.00-15.00 Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője

16.00-17.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője

18.00-19.00 Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója

23.00-24.00 Steigervald Krisztián generációkutató

Hétfő

3.00-4.00 Pető Attila kreszprofesszor

5.00-6.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

Csontszáraz a talaj – derül ki a HungaroMet legújabb agrometeorológiai elemzéséből. Az InfoRádió az okokról és a közeljövő kilátásairól beszélt az elemzés szerzőjével, Erdődiné Molnár Zsófiával, a HungaroMet meteorológusával.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Egyre nagyobb hullámokat vet az osztrák bányákból származó rákkeltő azbeszt-tartalmú kőzúzalék ügye, miután egyre több helyen derül ki, hogy ilyet alkalmaztak útépítéshez Nyugat-Magyarországon. Az utak az egészségre rendkívül ártalmas anyagtól való mentesítése ráadásul várhatóan milliárdokba kerül majd, és kérdés, hogy mennyi időbe telik majd egy esetleges jogi procedúra, ha netán nem sikerül megegyeznie az érintett feleknek. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy hol tart az ügy, mik a legfontosabb tudnivalók, és egy ügyvédet is megszólaltatunk a kártérítési lehetőségekkel kapcsolatban.

Egy teljesen &quot;spermahiányosnak&quot; diagnosztiszált páciensnél talált mégis spermát egy AI-alapú orvosi robot.

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial", meaning an attack is likely, to "severe", meaning an attack is highly likely in next six months.

2026. április 30. 18:51
Vádemelési javaslatnál tarthat az ismert magyar sportoló ügye
2026. április 30. 18:36
A két kulcsminisztérium leendő vezetőjét is bemutatta Magyar Péter
