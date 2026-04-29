Lángok borították el az autót, esélye sem volt a sofrőnek Csákvárnál

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tetejére borult gépkocsi teljes terjedelmében égett, amikor a csákvári önkéntes tűzoltók a helyszínre érkeztek. Az egységek eloltották a lángokat, amelyek a környező aljnövényzetre is átterjedtek.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók szintén kivonultak a balesethez, és feszítővágóval kinyitották, majd átvizsgálták a gépkocsit. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette az MTI értesülését, amely szerint a járművezető meghalt.