ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.02
usd:
311.08
bux:
132889.35
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BREAKING!   Megszűnik a DK
×
Az Országos Mentőszolgálat mentőhelikoptere a levegőben
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Életmentő szívműtét a nyílt utcán – mutatjuk

Infostart / MTI

Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa a nyílt utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert – közölte az intézmény szerdán.

A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli, szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyeleti egysége; Dubóczki Zsolt az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbijának élve, éppen itt, a légimentőknél teljesített szolgálatot.

A helyszínre érkezve a diagnózis egyértelmű volt: a betegnek percei voltak hátra, a kórházba szállítás kockázata pedig a sérült életébe kerülhetett volna. A főorvos a légimentés szigorú szakmai protokolljait követve hozta meg a döntést: a beavatkozást azonnal, a helyszínen kell elvégezni – idézték fel.

A megfogalmazás szerint a főorvos a helyszínen, a nyílt utcán, steril műtői háttér és modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varrta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátáshoz.

Megjegyezték, hogy a főorvos Magyarországon eddig példátlan, és európai szinten is ritkaságszámba menő beavatkozást hajtott végre.

Kezdőlap    Belföld    Életmentő szívműtét a nyílt utcán – mutatjuk

műtét

légimentők

szív

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Recseg-ropog az OPEC, az Egyesült Államok dörzsölheti a tenyerét

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint nem minden előzmény nélküli az erős Emírségek kilépése az olajkoalícióból, de legalább olyankor történt, amikor nem rengeti meg a világpiacot – legalábbis addig, amíg zárva van a Hormuzi-szoros. Felkészül: Venezuela.
 

Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keményen visszavágott Amerikának a legádázabb riválisa: csak alaptalan vádakkal való lejáratásról lenne szó?

Kína szerdán visszautasította a Panama-csatornával kapcsolatos amerikai vádakat. Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján arra reagált, hogy az Egyesült Államok kezdeményezésére több latin-amerikai ország közös nyilatkozatot adott ki a Panama-csatorna ügyében, miszerint Kína lépései fenyegetést jelentenek rájuk nézve.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vaskos bírságot kaphat rengeteg magyar: közeleg a két legfontosabb dátum, ketyeg az óra

Két fontos határidőre kell figyelniük a vállalkozóknak a következő hetekben Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the UK government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 12:29
Hét szóvivője lesz a Fidesz frakciójának
2026. április 29. 12:07
Megszűnik a DK?
×
×