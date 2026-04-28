Ülésrend, bizottságok – Jön a nagy parlamenti osztozkodás

A parlamenti sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei: a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

A tárgyalást Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.

Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot: a Tisza Pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz.

Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője.

A Tisza-frakciót Bujdosó Andrea vezeti majd, ő eddig a párt fővárosi frakcióvezetője volt és Pest vármegye 3. számú, Pilisvörösvár központú egyéni választókerületéből került a parlamentbe.

A 44 fős Fidesz-frakciót Gulyás Gergely távozó Miniszterelnökséget vezető miniszter, míg a KDNP nyolcfős képviselő-csoportját Rétvári Bence, a Belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezeti, a Mi Hazánk frakcióvezetője továbbra is Toroczkai László pártelnök lesz.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök április 17-én, az egyeztetések kezdetekor elmondta, javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke.

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja alelnöknek.

Az alakuló ülést előkészítő múlt heti tárgyalásokon a pártok megállapodtak a bizottsági struktúrában, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék.

Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, a Tisza-kormányban várhatóan 16 minisztérium lesz. A most záruló parlamenti ciklusban tizenhat parlamenti bizottság működött, a Tisza Párt húsz felállítását javasolta, köztük a társadalmi részvételiséggel foglalkozó, illetve a digitalizációs és technológiai bizottságét.

Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot.

A pártok megállapodtak abban is, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt.