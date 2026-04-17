Már 140 mandátuma van a Tisza Pártnak – újabb körzetben változott az eredmény

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 174 szavazattal vezetett Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.

A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza képviselőjelöltje nyert és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Barna-Szabó Tímea 24 831 szavazatot kapott (47,91 százalék), Simon Miklós pedig 23 713-at (45,75 százalék), a különbség kettejük között 1118 szavazat.

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt 140 mandátumot szerzett, a Fidesz-KDNP 53-at, a Mi Hazánk pedig 6-ot.

A parlamenti mandátumok megoszlása a 2026. április 17-i állapot szerint. Ábra: valasztas.hu