Az új kormány megalakulása után is marad a védett ár – a nap hírei

A védett árat a gázolaj és a benzin esetén is fenntartják az új kormány megalakulása után, május 30-ig – közölte Magyar Péter, miután a Mol vezérigatgatójával tárgyalt. A leendő miniszterelnök szerint az intézkedés nem jelent plusz költséget a magyar költségvetésre. A megbeszélésen Hernádi Zsolt mellett részt vett az olajvállalat felső vezetése is, valamint Kapitány István és Kármán András is jelen volt. A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán azt írta: a Mol megerősítette, hogy az ország zavartalan üzemanyag-ellátása a világpiaci helyzet ellenére is biztosított. A leendő miniszterelnök felszólította Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány hosszabbítsa meg.

Április eleje óta folyamatos a magyarországi üzemanyag-készletek visszapótlása, miután márciusban történelmi mélypontra süllyedt a tartalékok szintje. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség legutóbbi adatai alapján a benzinkészletek négyötöde, a gázolajkészletek közel háromnegyede tűnt el, miután a kormány felszabadította a stratégiai tartalékokat. A szervezet szerint április 13-ig benzinből 54,5 millió litert, míg gázolajból 131,4 millió litert töltöttek vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg.

Holnap megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban a parlamentbe jutott pártok részvételével. A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti. Várhatóan május 6-án, vagy 7-én tarthatja alakuló ülését az Országgyűlés.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint hiánytalanul megérkeztek Magyarországra a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák. A világ 149 városából beérkezett szavazatokat a hatóságok biztonságban átvették, az urnák sértetlenek voltak, így megkezdődhetett a voksok szétválogatása. A részvétel kiemelkedően magas volt: több helyszínen 90 százalék feletti, néhány kisebb külképviseleten pedig 100 százalékos arányt mértek. A legnagyobb forgalmú helyszínen, Londonban mintegy 9 ezren szavaztak.

Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek a Tisza Párt – értesült a Telex. A portál úgy tudja, hogy az oktató már el is fogadta a felkérést. Rubovszky Rita 12 éven át alelnöke volt a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, emellett távoktatási referense volt az Európai Uniónak Brüsszelben. A Tisza programjában azt ígérik, hogy helyreállítanák az iskolák autonómiáját, a Klebelsberg Központot a jelenlegi formájában megszüntetik, és önálló oktatási minisztériumot hoznak létre.

Nem a Karmelita Kolostorban lesz a miniszterelnök irodája a Tisza-kormány idején - közölte Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A választáson győztes Tisza Párt elnöke a rövid bejegyzésében azt írta: a kormányfői iroda a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben lesz. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy továbbra sem kér rendőri személyi védelmet az országos rendőrfőkapitány felajánlása ellenére.

Paks 2 késlekedését tartja kormánya kudarcának, önmagát nevezte a választási vereség felelősének és a patrióta közösség teljes megújulását nevezte szükségesnek Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök a választási vereség óta először adott interjút. A Patriótának arról beszélt, hogy a Fidesz kampánya nem működött, és elismerte, hogy a luxizás hozzájárult a vereséghez. Hozzátette: az egész frakciót átalakítják, mert azt eredetileg választási győzelemre optimalizálták. A Fideszben pedig tisztújítás lesz, és vizsgálni fogják a választási vereség okait

Nem vesz részt Orbán Viktor a jövő heti uniós csúcstalálkozón – erősítette meg a leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-oldalán. Bóka János a távozó miniszterelnök kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendőire hivatkozott. Hozzátette: mivel az informális tanácskozáson nem lesznek döntések és nem fogadnak el írásbeli következtetéseket, ezért Magyarország képviseletére nem kérnek fel senkit.

Az Európai Bizottság delegációja holnap érkezik Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket a leendő magyar kormánnyal – közölte a testület szóvivője Brüsszelben. A megbeszélések célja, hogy több sürgős uniós ügyben, köztük a helyreállítási források és az ukrajnai hitel kérdésében mielőbb előrelépés történjen, összhangban azzal, amit a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a héten bejelentett.

Sátoraljaújhelyen a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendelet visszavonására készül a város képviselő-testülete. A 444 információja szerint Szamosvölgyi Péter fideszes polgármester rendkívüli ülésen tervezi hatályon kívül helyezni a tavaly augusztusban elfogadott rendeletet.

Visszavonul a közélettől Navracsics Tibor – erősítette meg a Népszavának a politikus sajtófőnöke. A politikus korábban azt ígérte: ha nem választják meg egyéniben az országgyűlési választáson, otthagyja a politikát. Navracsics Tibor egyetemi oktatóként folytatja karrierjét.

Őrizetbe vették Halásztelek fideszes polgármesterét. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a polgármester közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés nélkül munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlés Hivatalánál. A nyugdíjas hozzátartozó 2024 októbere óta összesen 13 millió 345 ezer forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott.

Tíz napos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon - jelentette be az amerikai elnök, miután egyeztetett a libanoni elnökkel és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Donald Trump bejegyzése szerint a fegyvernyugvás Izraelben és Libanonban éjfélkor lép életbe.

Az ukrán gázszektor 300 száz millió dolláros finanszírozásában állapodott meg Kijev az amerikai Exim Bankkal – közölte az ukrán miniszterelnök a Telegramon. A felek egy olyan finanszírozási mechanizmus elindításáról egyeztek meg, amely 300 millió dollár értékben lehetővé teszi amerikai energetikai berendezések beszerzését a Naftohaz ukrán állami gázvállalatnak, ami elősegíti az orosz támadásokban megrongálódott gázkitermelő létesítmények helyreállítását.

A tervezettnél korábban szünteti meg leányvállalata, a Cityline regionális légitársaság működését a Lufthansa. A bejelentés szerint kivonják a sztrájk által érintett Cityline-járatokat a forgalomból. A Lufthansa a lépést a magas kerozin költségekkel és a sztrájkokkal indokolta