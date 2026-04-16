2026. április 18. szombat
Paula Pinho, az Európai Bizottság portugál vezetõ szóvivõje egy brüsszeli sajtóértekezleten 2025. április 30-án.
Nyitókép: Olivier Matthys

Brüsszeli küldöttség jön Budapestre pénteken – íme, a részletek

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság delegációja pénteken Budapestre utazik, ahol „megkezdődnek az egyeztetések a leendő magyar kormánnyal” – közölte Paula Pinho a testület szóvivője csütörtökön.

Tájékoztatása szerint a látogatás célja, hogy mielőbb megkezdődjenek a tárgyalások a legfontosabb uniós ügyekben, összhangban azzal, amit a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a héten bejelentett. A szóvivő hangsúlyozta: több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés.

„Legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról, mind Magyarország, mind az EU érdeke, hogy mielőbb előrelépés történjen. Ezért ezek előzetes tárgyalások, amelyek célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni, és ne veszítsünk időt. Ez a találkozó célja és kerete” – jelentette ki.

A szóvivő azt is közölte, hogy az egyeztetésnek nincs teljes körű napirendlistája, sokféle téma szóba jöhet. „Ezek első egyeztetések, és nem biztos, hogy mindent érinteni tudunk. A cél az, hogy elindítsuk a párbeszédet és megnézzük, hol lehet előrelépni” – mondta.

A sajtótájékoztatón kérdésként felmerült, hogy Magyar Péter korábban nem támogatta Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és azt akár népszavazásra is bocsátaná, miközben a nyugat-balkáni országok érdemalapú csatlakozását részesítené előnyben. A szóvivő ezzel kapcsolatban azt mondta: „Bőséges lehetőség lesz arra, hogy megvitassuk az új kormány álláspontját, és ennek megfelelően haladjunk tovább”.

A sajtótájékoztatón arról is volt szó újságírói részről, hogy 90 milliárd eurós ukrajnai hitellel összefüggésben Magyar Péter korábban azt mondta, hogy annak blokkolását csak akkor oldaná fel, ha Ukrajna helyreállítja a Barátság kőolajvezetéket, azonban a bizottság korábban elfogadhatatlannak nevezte a két ügy összekapcsolását, mivel a hitelről már megállapodás született az Európai Tanács szintjén.

A szóvivő hangsúlyozta: az ukrajnai hitellel kapcsolatos uniós álláspont nem változott, a megállapodást tavaly decemberben megkötötték, és a szükséges feltételek teljesültek. „Annyi változott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök két nappal ezelőtti bejelentette, hogy a vezeték április végére ismét működőképes lehet” – tette hozzá.

A Táborfigyelő háborút hirdet a feketén működő gyermektáborok ellen

Sok esetben kizárólag anyagi megfontolásból és a szabályozási környezet ismerete nélkül indul el a szervezés – mondta az InfoRádióban a Táborfigyelő.hu és a Táborminősítő.hu vezetője. Tóth Béla szerint a szülők felelőssége is kulcsfontosságú, ezért táborválasztásnál azt javasolja az érintetteknek, hogy minden esetben győződjenek meg arról, hogy a szervező legálisan működik-e és biztosítottak-e a gyermekek biztonságos elhelyezésének feltételei.
Már 141 – Újabb parlamenti helyet hoztak össze a Tisza Pártnak a máshol szavazók

Szombat estig zajlik az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. Elvileg ezen a napon végeredmény lesz, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

Vége a számlálásnak az „ál Magyar Péternél” is, reagált „az igazi”

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt

Figyelni fognak, hogy ne kaphasson az ország kiskapukat – Gálik Zoltán az uniós pénzekről

Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

Mit üzen Budapestre a lengyel minta?
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének?
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány?
 
Már a német pénzügyminiszter is kongatja a vészharangot a kerozinhiány miatt

Megalapozottak az európai aggodalmak a várható kerozinhiány miatt - figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent német lapinterjúban, amelyben a megújuló energiára való átállás gyorsítását sürgette.

Tényleg reális cél 2030-ra a magyar euró? Kiderült az igazság a Tisza Párt legnagyobb ígéretéről

A Tisza Párt kormányra kerülésével újra reális célkitűzéssé vált az euró magyarországi bevezetése. Az új vezetés ezt legkésőbb 2030-ra ígéri.

Tanker and container ship report attacks as Iran closes Strait of Hormuz again

The UK's maritime security authority says the incidents took place off the coast of Oman, as Tehran says it closed the waterway in response to the continued US blockade of Iranian ports.

2026. április 18. 15:50
Megerősítették pozíciójában a kárpátaljai magyarság vezetőjét
2026. április 18. 13:26
Félmillió eurót követel a magyar nő egy baleset miatt Szlovéniától
