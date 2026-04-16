Navracsics Tibor távozik a közéletből lapinformációk szerint, már törölte is Facebook-oldalát

Navracsics Tibor már az április 12-ig országgyűlési választások előtt jelezte, hogy ha egyéniben nem nyeri meg a körzetét, akkor befejezi politikai pályafutását. A távozó Orbán-kormány közigazgatási és területfejlesztési miniszere a Népszavának most megerősítette: valóban visszavonul a közélettől.

A tapolcai, Veszprém 3-as választókerületben Balatincz Péter, a Tisza jelöltje 52,61 százalékot, 25 672 szavazatot szerzett, szemben a miniszter 11 981 szavazatával, ami 40,95 százaléknak felel meg, mindezt 80 százalékos részvételi arány mellett.

Navracsics Tibor sajtófőnöke megerősítette, hogy a tárcavezető betartja korábbi ígéretét, és a következő hetekben elhagyja a közéletet. Ennek első lépéseként már törölte is Facebook-oldalát. A még hivatalban lévő miniszter a továbbiakban ismét az egyetemen tervez tanítani.