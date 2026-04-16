Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere lapinformációk szerint

A Telex telefonon megkereste Rubovszky Ritát, aki azt mondta: az új kormány még nem állt fel, így nem akarta kommentálni az értesülést.

Rubovszky Rita jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója.

Ez a főigazgatóság látja le a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait. A főigazgatót a Zirci Ciszterci Apátság nevezi ki. Emellett 2025. szeptember 5-től a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke. 1988-ban a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar–francia összehasonlító irodalomtudományi szakán szerzett diplomát. Ösztöndíjjal kijutott a párizsi Sorbonne egyetemre.

Hat éven keresztül tanított a második kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a Kodály Zoltán Kórusiskolában, és egy évtizeden keresztül tagja volt a Rigó utcai nyelvvizsgabizottságnak.

Tizenkét éven át alelnöke volt a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, emellett távoktatási referense volt az Európai Uniónak Brüsszelben.

A Tisza oktatási szakértőiről eddig keveset lehetett tudni. A párt listájának 19. helyén szerepelt Szűcs Dóra, aki a Tisza oktatásért felelős kabinettagja. A párt tavaly nyári kongresszusán egy kerekasztal-beszélgetésen az oktatás problémáit is átbeszélték Jakab Zsuzsanna pedagógus, szakképzési szakértő és Trembeczki Csaba matematikatanár, mestertanár részvételével. A párt a kongresszuson azt ígérte, hogy később konferenciát tartanak majd az oktatásról, azonban ez végül elmaradt.

A Tisza programjában radikális reformokat ígér az oktatásban. Azt ígérik, hogy többek között