2026. április 16. csütörtök Csongor
Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere lapinformációk szerint

Infostart

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lesz a Tisza oktatási minisztere – írja a Telex több egymástól független forrásra hivatkozva. Úgy értesültek, hogy már felkérték a feladatra, és azt el is fogadta.

A Telex telefonon megkereste Rubovszky Ritát, aki azt mondta: az új kormány még nem állt fel, így nem akarta kommentálni az értesülést.

Rubovszky Rita jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója.

Ez a főigazgatóság látja le a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait. A főigazgatót a Zirci Ciszterci Apátság nevezi ki. Emellett 2025. szeptember 5-től a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke. 1988-ban a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar–francia összehasonlító irodalomtudományi szakán szerzett diplomát. Ösztöndíjjal kijutott a párizsi Sorbonne egyetemre.

Hat éven keresztül tanított a második kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a Kodály Zoltán Kórusiskolában, és egy évtizeden keresztül tagja volt a Rigó utcai nyelvvizsgabizottságnak.

Tizenkét éven át alelnöke volt a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, emellett távoktatási referense volt az Európai Uniónak Brüsszelben.

A Tisza oktatási szakértőiről eddig keveset lehetett tudni. A párt listájának 19. helyén szerepelt Szűcs Dóra, aki a Tisza oktatásért felelős kabinettagja. A párt tavaly nyári kongresszusán egy kerekasztal-beszélgetésen az oktatás problémáit is átbeszélték Jakab Zsuzsanna pedagógus, szakképzési szakértő és Trembeczki Csaba matematikatanár, mestertanár részvételével. A párt a kongresszuson azt ígérte, hogy később konferenciát tartanak majd az oktatásról, azonban ez végül elmaradt.

A Tisza programjában radikális reformokat ígér az oktatásban. Azt ígérik, hogy többek között

  • helyreállítanák az iskolák autonómiáját,
  • vissza fogják adni a tanároknak és az iskoláknak a szabadságot.
  • A Klebelsberg Központot a jelenlegi formájában megszüntetik, és
  • önálló oktatási minisztériumot hoznak létre.

Oeconomus: sok még az akadály az Ukrajnának szánt óriáshitel előtt
Ha nem az orosz jóvátételből fizetik vissza, a tagállamok lesznek felelősek az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelért. Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt benne. Ezt még az Orbán-kormány alkudta ki Brüsszelben, amikor elfogadta a hitelszerződést – azóta viszont „technikai” vétóval akadályozza a folyósítását a „ha nincs olaj, nincs pénz” jegyében.
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon.

Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?

Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?

Rubovszky Rita személyében egy markáns, értékalapú, ugyanakkor komplex társadalmi kérdésekre reflektáló szemlélet rajzolódik ki.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

2026. április 16. 12:08
680 millió forint mínusz: gyűjtés indított a Kutyapárt, alkalmazottakat bocsátanak el és újra mozgalomként működnek
2026. április 16. 11:56
Lecsapott egy polgármesterre Pest vármegyében a Készenléti Rendőrség
