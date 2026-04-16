A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Bóka János: Orbán Viktor a kormányzati átadás miatt nem megy el az uniós csúcsra

A miniszter szerint az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított lesz, az általános irányokról pedig tájékoztatást fog kapni.

Nem vesz részt az EU állam- és kormányfőinek informális tanácskozásán a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt Orbán Viktor miniszterelnök április 23-24-én – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta,

mivel az informális tanácskozáson nem lesznek döntések és nem fogadnak el írásbeli következtetéseket, ezért Magyarország képviseletére nem kér fel senkit a miniszterelnök.

A tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő hétéves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott. Erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét tájékoztattuk – tette hozzá.

A miniszter azt írta, az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap.

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Holnap tovább csökken a dízel nagykereskedelmi piaci ára, írja a holtankoljak. A fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, ezért ezt nem érinti a friss árváltozás.

Rémisztő sebek borították a Tiszából kifogott ragadozót: a szakértők elárulták, ehetünk-e a vírusos halból

Szokatlan sérülésekkel került partra egy szürkeharcsa a Tisza szegedi szakaszán. A hal állapotát szakértők vizsgálták, és több lehetséges okot is azonosítottak, köztük madártámadás nyomait és egy vírusos fertőzést.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

