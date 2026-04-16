ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.78
usd:
309.9
bux:
136256.09
2026. április 16. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Metal police handcuffs isolated on black background, copy space, 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Ügyészség az elfogott polgármester ügyében: egy parlamenti frakció kötött fiktív munkaszerződést

Infostart

Őrizetbe vették Halásztelek polgármesterét, és egy másik gyanúsítottat is kihallgattak, mert közbenjárásukra egy parlamenti frakció fiktív munkaszerződést kötött egy valódi munkát nem végző 70 éves nyugdíjassal, akinek jogtalanul egy év alatt több mint 13 millió forintot fizettek ki.

Őrizetbe vették Halásztelek polgármesterét – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

„A főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, valamint felbújtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte a polgármesterrel” – írták.

A főügyészség csütörtökön több helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, számos tanút hallgatott ki, majd két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, köztük a halásztelki fideszes polgármestert.

A megalapozott gyanú szerint a polgármester közreműködött abban, hogy hozzátartozóját – tényleges munkavégzés szándék nélkül – munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlés Hivatalában.

Az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, a jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított, annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér, valamint egyéb ellátás címén összesen 13,345 millió forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben „visszaosztott” – olvasható a közleményében.

Az ügyészség elrendelte a fideszes polgármester őrizetét, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik. Közölték: a nyomozás részleteiről más információt egyelőre nem közölnek.

Az Országgyűlés Hivatala pontosított: nem a hivatal, hanem egy képviselő alkalmazta

A közlemény megjelenése után az Országgyűlés Hivatala pontosította a főügyészség által írtakat, közölve, hogy az érintettet nem a hivatal, hanem egy képviselő alkalmazta.

„Az Országgyűlés Hivatala nem munkáltatója az érintettnek, ő ugyanis képviselői alkalmazott. Amennyiben a vádak beigazolódnak, az Országgyűlés Hivatala csak károsultja lehet az ügynek” – írták.

A nyomozás további tényállásairól információ jelenleg nem adható, és a büntetőeljárás érdekében az ügyről más adat jelenleg nem közölhető.

Utána az ügyészség is pontosít: egy parlamenti frakció kötötte a megállapodást

A Központi Nyomozó Főügyészség emailen közölte: „a nyomozás mai napi eredményeként kiegészíti a korábban adott tájékoztatást. Az új adatok alapján a sajtóközleményben közöltekkel ellentétben a 2024 szeptemberében kötött fiktív foglalkoztatásra irányuló szerződést nem az Országgyűlés Hivatala kötötte. A ma lefoglalt okirat szerint

a munkaszerződést egy országgyűlési frakció kötötte a gyanúsítottal, az Országgyűlés Hivatala kifizető volt, így a vagyon elleni bűncselekmény sértettjének minősül.

A mai napon végrehajtott nyomozati cselekmények sorsán lefoglalt munkaszerződés szerint a foglalkoztatás jogcíme: „képviselői tevékenységet segítő személyi titkár”.

A nyomozás további tényállásairól információ továbbra sem adható, és a büntetőeljárás érdekében az ügyről más adat jelenleg nem közölhető.”

Arról nincs hír, hogy melyik frakció kötötte a megállapodást.

Kezdőlap    Belföld    Ügyészség az elfogott polgármester ügyében: egy parlamenti frakció kötött fiktív munkaszerződést

ügyészség

központi nyomozó főügyészség

halásztelek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de...

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere?

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

A jegybank elnökével egyeztetett a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter ma fogadja a Mol vezetőjét

Válogatják a külföldi szavazatokat, nyomkövető egy külképviseleti urnában

Az MTA egyeztetést kezdeményez a Tisza Párttal

Fordulatot várnak Magyarországtól a lengyelek

VIDEÓ
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig

Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig

A magyar gazdaságban érdemi növekedés évek óta nincs, a költségvetési hiány az egekben, míg az államadósság emelkedő pályára került. A kétharmados parlamenti többséggel felhatalmazott leendő Tisza kormány ezért kénytelen lesz válságkezeléssel indítani működését. De vajon milyen mozgástere lehet az új kabinetnek, hogyan alakulhatnak a fontosabb gazdasági mutatók, mikor számolhatunk az euró bevezetésével és változhatnak-e az állammal szemben támasztott állampolgári elvárások − ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Tardos Gergellyel, az OTP Elemzési Központ igazgatójával a Portfolio Checklist Extrában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik

Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik

Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blockade of Iranian ports will last 'as long as it takes', US defence secretary says

Blockade of Iranian ports will last 'as long as it takes', US defence secretary says

In a Pentagon update, Pete Hegseth urges Iran to "choose wisely". The US says 14 ships have been forced to turn round since its blockade began on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 17:10
Karácsony Gergely: arra számítok, hogy a Magyar Államkincstár eltekint a jogellenes inkasszótól
2026. április 16. 16:26
Sorra kerülnek elő a világháborús bombák egy budai építkezésen
×
×