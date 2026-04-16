Ügyészség az elfogott polgármester ügyében: egy parlamenti frakció kötött fiktív munkaszerződést

Őrizetbe vették Halásztelek polgármesterét – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

„A főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, valamint felbújtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte a polgármesterrel” – írták.

A főügyészség csütörtökön több helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, számos tanút hallgatott ki, majd két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, köztük a halásztelki fideszes polgármestert.

A megalapozott gyanú szerint a polgármester közreműködött abban, hogy hozzátartozóját – tényleges munkavégzés szándék nélkül – munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlés Hivatalában.

Az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, a jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított, annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér, valamint egyéb ellátás címén összesen 13,345 millió forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben „visszaosztott” – olvasható a közleményében.

Az ügyészség elrendelte a fideszes polgármester őrizetét, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik. Közölték: a nyomozás részleteiről más információt egyelőre nem közölnek.

Az Országgyűlés Hivatala pontosított: nem a hivatal, hanem egy képviselő alkalmazta

A közlemény megjelenése után az Országgyűlés Hivatala pontosította a főügyészség által írtakat, közölve, hogy az érintettet nem a hivatal, hanem egy képviselő alkalmazta.

„Az Országgyűlés Hivatala nem munkáltatója az érintettnek, ő ugyanis képviselői alkalmazott. Amennyiben a vádak beigazolódnak, az Országgyűlés Hivatala csak károsultja lehet az ügynek” – írták.

A nyomozás további tényállásairól információ jelenleg nem adható, és a büntetőeljárás érdekében az ügyről más adat jelenleg nem közölhető.

Utána az ügyészség is pontosít: egy parlamenti frakció kötötte a megállapodást

A Központi Nyomozó Főügyészség emailen közölte: „a nyomozás mai napi eredményeként kiegészíti a korábban adott tájékoztatást. Az új adatok alapján a sajtóközleményben közöltekkel ellentétben a 2024 szeptemberében kötött fiktív foglalkoztatásra irányuló szerződést nem az Országgyűlés Hivatala kötötte. A ma lefoglalt okirat szerint

a munkaszerződést egy országgyűlési frakció kötötte a gyanúsítottal, az Országgyűlés Hivatala kifizető volt, így a vagyon elleni bűncselekmény sértettjének minősül.

A mai napon végrehajtott nyomozati cselekmények sorsán lefoglalt munkaszerződés szerint a foglalkoztatás jogcíme: „képviselői tevékenységet segítő személyi titkár”.

A nyomozás további tényállásairól információ továbbra sem adható, és a büntetőeljárás érdekében az ügyről más adat jelenleg nem közölhető.”

Arról nincs hír, hogy melyik frakció kötötte a megállapodást.