A Lufthansa német légitársaság repülőgépei sorakoznak a müncheni repülőtéren 2020. január 30-án. A Lufthansa az előző nap felfüggesztette az összes Kínából érkező és oda tartó járatát. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerint eddig 170 ember halt meg a koronavírus új, először Hupej tartományban azonosított változata okozta betegségben.
Bedarálja saját leánycégét a légióriás

A Lufthansa német légitársaság a tervezetthez képest korábban szünteti meg leányvállalata, a Lufthansa Cityline regionális légitársaság működését, a csütörtöki bejelentés szerint kivonják a sztrájk által érintett Cityline-járatokat a forgalomból.

A Lufthansa a lépést a magas kerozin költségekkel és a sztrájkokkal indokolta. Az első intézkedéssel szombattól végleg kivonják a forgalomból a Cityline által üzemeltett 27 repülőgépet, hogy csökkentsék a veszteséges légitársaság további kiadásait - áll a közleményben.

A Cityline-t elvileg 2028-ban tervezték megszüntetni.

„Megdöbbentünk és sokkolt minket ez a gátlástalanság” – hangoztatta csütörtökön Harry Jäger, a légiutas-kísérőket képviselő UFO szakszervezet bérpolitikai szakértője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. „Ez nyílt háború a saját embereik ellen” – fűzte hozzá.

A Lufthansa közölte azt is, hogy tárgyalásokat kíván kezdeményezni egy szociális tervről, de nem az UFO szakszervezettel, hanem az üzemi tanácsokkal.

Ugyanakkor az anyacégnél lévő kapacitásokat is csökkentenék. A nyári repülési menetrend végével négy régebbi távolsági repülőgépet kivonnak a Lufthansa állományából. A téli menetrendben a rövid és közepes távú járatok kínálatát már öt repülőgéppel csökkentik. Ugyanakkor a költséghatékonyabban működő Discover leányvállalat gyorsabb bővülését tervezik új Airbus A350-es típusú repülőgépekkel.

A Lufthansa a mostani lépésekkel reagál a jelenleg megoldhatatlan kollektív szerződéses vitára a Vereinigung Cockpit pilótaszakszervezettel a vállalati nyugdíjrendszerről. A pilóták éppen most kezdték meg a negyedik sztrájkfordulót, amely péntekig tart.

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről
„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép" – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet.”
 

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de...

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere?

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin, a hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. A nemzetközi piacokon a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Ami pedig eközben a hazai folyamatokat illeti, a BUX index a választási utáni héten már két alkalommal is történelmi csúcsot döntött, mára azonban már délelőtt megérkezett a korrekció, ami később jelentős esésbe csapott át. Ez azután történt, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezérrel tárgyal ma, és elvárja, hogy a cég ne fizessen osztalékot az MCC-nek. A kifizetést egyébként a cég közgyűlése áprilisban már jóváhagyta, így a friss követelés első ránézésre jogilag nehezen kivitelezhetőnek tűnik, és sokkal inkább politikai üzenetként értelmezhető. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, csütörtökön

Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és azt, hogy milyen számokkal vitte el valaki a 710 millió forintos főnyereményt.

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

