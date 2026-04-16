Bedarálja saját leánycégét a légióriás

A Lufthansa a lépést a magas kerozin költségekkel és a sztrájkokkal indokolta. Az első intézkedéssel szombattól végleg kivonják a forgalomból a Cityline által üzemeltett 27 repülőgépet, hogy csökkentsék a veszteséges légitársaság további kiadásait - áll a közleményben.

A Cityline-t elvileg 2028-ban tervezték megszüntetni.

„Megdöbbentünk és sokkolt minket ez a gátlástalanság” – hangoztatta csütörtökön Harry Jäger, a légiutas-kísérőket képviselő UFO szakszervezet bérpolitikai szakértője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. „Ez nyílt háború a saját embereik ellen” – fűzte hozzá.

A Lufthansa közölte azt is, hogy tárgyalásokat kíván kezdeményezni egy szociális tervről, de nem az UFO szakszervezettel, hanem az üzemi tanácsokkal.

Ugyanakkor az anyacégnél lévő kapacitásokat is csökkentenék. A nyári repülési menetrend végével négy régebbi távolsági repülőgépet kivonnak a Lufthansa állományából. A téli menetrendben a rövid és közepes távú járatok kínálatát már öt repülőgéppel csökkentik. Ugyanakkor a költséghatékonyabban működő Discover leányvállalat gyorsabb bővülését tervezik új Airbus A350-es típusú repülőgépekkel.

A Lufthansa a mostani lépésekkel reagál a jelenleg megoldhatatlan kollektív szerződéses vitára a Vereinigung Cockpit pilótaszakszervezettel a vállalati nyugdíjrendszerről. A pilóták éppen most kezdték meg a negyedik sztrájkfordulót, amely péntekig tart.