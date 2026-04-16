„Nem csak az a kérdés, hogy ki  mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Csütörtök este vacsoraidő után értékelte Orbán Viktor távozó miniszterelnök a Fidesz-KDNP számára lesújtó eredményt hozott vasárnapi országgyűlési választásokat, illetve a kialakult helyzetet.

Először arról beszélt, hogy ami a vereség mértékét illeti, az súlyos, 2,3 millió szavazatot szereztek, a győztesek 3,1 milliót.

„Ami a következményeket illeti, több annál, mintsem néhány pozíción való változtatás. Teljes megújulás kell, nem csak az a kérdés, hogy ki mond le. Lezárult egy politikai korszak, érzelmileg, és a számokból is kiolvashatólag. Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogy eddig.

A teljes újjáalakítás a teljes nemzeti oldalra vonatkozik, nekünk ezt a munkát segíteni kell. Világossá kell tenni, hogy ránk számítani lehet, a kapcsolódó feladatokat ki is adtam már” – ecsetelte.

A legkomolyabb politikai kudarcnak azt érzi, hogy nem fejezték be időben Paks II-t.

Vasárnap este az első részvételi eredményeket látva már érzékelte, hogy baj lesz, a kampányuk ugyanis arra épült, hogy legfeljebb 72-73 százalékra megy fel a részvétel, a növekmény pedig nem ugyanolyan oszlott meg, mint a 70-71 százaléknál, a plusz szavazók mind protest szavazók voltak.

„Vasárnap fájdalmat éreztem, hétfőn ürességet. Munkaterápiához fordulok, hogy feltöltsem az ürességet” – fogalmazott.

A nemzeti oldal szavazóiról szólva azt mondta, a hívek a hazájukért aggódnak, velük egyetért, mondván, „Isten óvja Magyarországot”, ők szerinte pontosan látják, milyen kihívások előtt áll Magyarország, ezért most mindenkinek fel kell kötni az alsóneműjét:

háború,

energiaválság,

migráció,

ezek veszélyztetik most az országot.

Mindenki szavazhatott jól

A Fideszre szavazókat megerősítette: jól szavaztak, egy olyan programra, amely bizonyított.

„Mi jól döntöttünk, és a döntésünkre legyünk büszkék. A sok kisírt szemű ember próbáljon úrrá lenni a fájdalmát, a legfontosabb érzés körükben a hazának a szeretet, legyenek büszkék, hogy a nemzeti vívmányokat elértük, okuk van rá, legyenek elszántak, hogy a vívmányokat, ha szükség lesz rá, megvédjék” – fejtegette.

A vereséget méltósággal viseli, még akkor is, ha beszólogatnak, bántanak is mások, ígéri, lesz ereje megvédeni azt, amit felépítettek.

Nem állítja, hogy 3,1 millió tiszás rosszul döntött, mert ez majd kiderül, nekik azt kívánja, hogy teljesüljön a reményük.

„Most örülnek, és ünnepelnek. Majd meglátjuk, hogy ebből az egészből mi kerekedik ki” – tette hozzá.

A kampányban

A kampányban szerinte volt két ajánlat a választók előtt, az ő ajánlatuk az volt, hogy változtatni veszélyes. Az ellenfél azt kérte, hogy változtassanak az emberek, ez a választás volt Orbán Viktor szerint az erősebb, ráadásul minden feltétel adott volt ahhoz, hogy eljuttassa az üzenetet minden választóhoz. Azon még mindig gondolkodik, miért nem volt nagyobb meggyőző ereje a kampányban, miért volt erősebb a szerinte veszélyesebb út üzenete.

Hogy utólag mit tenne másként, arról azt mondta: az információk birtokában nem tudna változtatni az üzeneten, mert az szívből jött, mindenkivel beszélt róla, akivel csak tudott, komolyan vette a dolgot.

A felelős

A felelős egy személy: ő.

„Mindenki szándékfelelős. Soha ennyi ember ilyen hatalmas munkát kampányban még nem végzett, ezért is fáj ennyire a vereség. Mindenki a szíve vérét kilocsolta” – ecsetelte a leköszönő miniszterelnök, aki csak a legjobb dolgot tudja mondani a munkatársairól, de van egy ember, akinek eredményfelelőssége van, ez pedig ő, így a felelősséget magára vállalja.

Hogy a kampány vagy a kormányzás okozta, hogy az embereknek elegük lett, arról azt mondta, 2,3 millió embernek nem lett elege, tőlük várják, hogy kijavítsák a hibákat, ráadásul korszakos vívmányaik vannak:

rezsicsökkentés

3 százalékos lakáshitel

adómentesség az anyáknak.

„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor.

A helyzet részletes feltárása szerinte júniusra történik meg.

Lesz tisztújítás, elnök, alelnökök, szervezeti rend, mindenben megújul a Fidesz.

Úgy érzi, a 70 százalék fölött belépő szavazókat valószínűleg nem érte el, de ennek elemzése is még napokba telik.

Közvélemény-kutatók

Reagált arra a felvetésre, hogy egyes közvélemény-kutatók az orránál fogva vezették, szerinte ez pontatlan.

„A kutatások világa nyilvános. Én nem védekezhetek azzal, hogy félrevezettek, a baloldal mérései is az asztalon voltak. Nem lehet azt mondani, hogy nem álltak rendelkezésemre azok az információk, amelyek alapján jó döntéseket tudtam volna hozni” – mutatott rá.

Korrupció, félrenézés, luxizás

Reagált arra a vádra is, amely alapján a hatalom félrenézett a korrupciót és a luxizást látva. Szerinte

a luxizás biztosan szerepet játszott a Tisza Párt kétharmados győzelmében.

A rossz dolgoktól meg kell szabadulni.

A korrupciót viszont soha nem tűrte meg maga mellett, a hatóságok mindig eljártak, ő pedig mindig segítette a munkájukat. A tőkésektől azt kérte, hogy

minden szabályt tartsanak be,

fizessék be az adót és

adjanak munkát az embereknek.

A luxizást és a korrupciót viszont nem szabad szerinte összekeverni.

Üzenet a Tiszának

Üzenete nincs a Tisza Párt felé, de úgy áll a kormányhoz, hogy reméli, a vállalásaikat teljesítik, szurkol az országnak, hogy ne járjon rosszul.

„Minden jó dolgot támogatni fogunk, minden rossz dolgot keményen ellenzünk, ki fogunk állni a rossz dolgok ellen és az intézmények mellett is. A köztársasági elnök mellett is” – e ponton helytelenítette, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel az államfőt és más állami intézményi vezetőket; alkotmányos tisztségeket viselő személyeket szerinte nem lehet fenyegetni, felszólítani lemondásra, meg kell keresni a normális jogi módját.

Kérte, a kormány ne romboljon, hanem építsen, de a Tisza Párt szándékai nem ismertek, ezért erről a kérdésre nem lehet részletes választ adni, egymásnak ellentmondó dolgokat lát, az első döntések után már tisztábban lehet látni.

Új körök, új mozgalmak jönnek

A 2,3 millió embert megfelelő erőnek tartja ahhoz, hogy a vívmányaikat megvédje.

„Ha a jobboldal megújul, nagyon hamar akcióképessé teheti magát” – szögezte le. Ennek a feladata következik most. Új mozgalmak, új körök létesítését jelentette be, ezeket nyár végére fogjuk látni.

Ennek módjáról Orbán Viktor azt mondta, hogy akkor lesznek új mozgalmak, ha az emberek akarják.

Most még a kormányzati átadás-átvételre koncentrál, erre kijelölték az embert.

Ellenzéki frakciót kell létrehozni, nem kormánypártit

A pártlista alapján most még frakciót is kell alakítaniuk – a munkatársaival végig is nézte már a nevek listáját –, találkoznak az értelmiségükkel, és a választókerületi közösségükkel.

A frakció névsora egyébként tervei szerint jelentősen átalakul, mert nem kormánypárti, hanem ellenzéki frakciót kell létrehozni.

„Ahogy öregszik az ember...” – vállalná a munkát újból

Arról is vallott, hogy ahogy öregszik, mindig mást várnak tőle, de ő mindig úgy gondolkodik a közösségeiről, az meghatottságot okoz benne, és amit a közösségek képviselnek, arra keresnek megfelelő embert a politikában választópolgárként, ez pedig speciális viszonyt okoz közte és a nemzet között, így áll ő a nemzet élén és része is annak egyben.

„Nem először várják tőlem, hogy mozgalomszerűen szervezzük újjá ennek a közösségnek az életét. Amikor elvesztettük 2002-ben a választást, már másodszor kellett közösségeket létrehozni, ebből lettek a polgári körök. Most harmadszor várna rám ez a feladat, van még néhány töltény a tárban. Ha a kongresszus rám szavaz, most is örömmel fogom végezni ezt a munkát” – fejtegette.

Ellenfeleit globalistának és brüsszelinek tartja, de nem akarja bántani őket „egy nagy győzelem előestéjén”, neki most a nagy kérdésekre adott politikai válaszon kell dolgoznia, „belső energiáknak kell felszabadulni”, ezen felül figyelni kell a felálló kormány döntéseit.

„A jövő ezé az oldalé” – rögzítette.

Többlet energia, fiatalodás

Hogy neki mi lesz a szerepe, futballhasonlattal élve azt mondta, a szertártól a csapatkapitányságig minden érdekli, a választási vereség ráadásul megfiatalította, úgy érzi, rengeteg energia felszabadulását érzi.

„Akárhogy is lesz, ha azt mondja a közösségem, hogy a hátsó padsorba kell ülni, a feladatom elvégzem. De ha azt mondja a közösség, hogy nekem kell felkészíteni a csapatot, akkor felkészítem és ki is viszem” – zárta gondolatait Orbán Viktor.