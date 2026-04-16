2026. április 16. csütörtök Csongor
Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo

Tűzszünetet jelentett be Trump Izrael és Libanon között

ELŐZMÉNYEK

Tíz napos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életben, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor).

Trump szavai szerint a tűzszünet azt szolgálja, hogy sikerüljön békemegállapodást elérni a két szomszédos közel-keleti állam között. Egyben közölte, hogy utasítást adott JD Vance alelnöknek, Marco Rubio külügyminiszternek és Dan Caine vezérkari főnöknek arra, hogy Izraellel és Libanonnal együttműködve segítsenek előmozdítani egy tartós békét.

Az amerikai elnök egyben emlékeztetett arra, hogy kedden Washingtonban, amerikai közvetítéssel 34 év után először tartottak hivatalos megbeszélést a két ország diplomatái, amelyen a nagykövetek mellett közvetítőként az amerikai külügyminiszter vett részt.

Korábban csütörtökön a libanoni elnök telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, akivel azt közölte, hogy nem hajlandó közvetlen beszélgetést folytatni az izraeli kormányfővel.

Ezt követte az amerikai elnök bejelentése arról, hogy a két közel-keleti ország vezetőjével tartott megbeszélésen megállapodtak a 10 napos tűzszünetről.

Az izraeli haderő – párhuzamosan az Irán elleni műveletekkel – hetek óta folytat intenzív katonai akciót Dél-Libanonban az Irán által támogatott Hezbollah iszlamista szervezet ellen.

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások
A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet.”
 

A fontosabb bejelentésekről és közlésekről itt tudósítunk.

A Mapei Kft. 2026 első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

We're yet to hear confirmation from either side, and there is no mention of Hezbollah - the Iran-backed group in Lebanon that Israel has been exchanging fire with.

