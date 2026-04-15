Egy újabb külföldi tűnt el rejtélyes módon Budapesten

Családja hiába várta Reykjavíkban a reptéren, nem szállt fel a hazafelé tartó gépre az izlandi családapa. Hákon Tor Elmers jól ismeri Magyarországot, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanult, budapesti barátai is akkor látták utoljára, amikor elindult a reptérre hazafelé. Azt senki nem tudja, a férfi miért nem szállt fel az izlandi járatra, hová ment, hol lehet most.

A Blikk azt írja, hogy aggódnak barátai, mert nem értik miként veszett nyoma izlandi ismerősüknek. Hákon Tor Elmers az utolsó információk szerint valamiért zavart állapotban volt, elveszthette tájékozódási képességét és talán még arra sem lehetett képes, hogy segítséget kérjen.

Szombat este kellett volna hazamennie.

Az biztos, hogy az akkor induló gépet lekéste, vagy valamiért nem szállt fel rá – mondta a Blikknek a férfi egyik ismerőse. Állítólag a reptéren töltötte az éjszakát és a vasárnapot is, ám a következő reykjavíki járatra sem szállt fel, hanem este 8 óra körül elhagyta a Liszt Ferenc repülőtér területét, onnantól nem látták. Nem jelezte senkinek, hogy baj érte volna. Azt sem tudni, busszal, vagy taxival indult be a városba és, hogy Budapesten hol szállhatott ki, merre ment. Az ismerősei teljesen elvesztették a nyomát, lehetetlen elérni, telefonja is néma.