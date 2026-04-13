A Patrióták Európáért támogatásáról biztosította Orbán Viktort

A képviselőcsoport közösségi oldalán közzétett üzenetében támogatásáról biztosította Orbán Viktort és kiállt a Fidesz mellett, valamint uniós beavatkozására figyelmeztetett és kritikával illette a politikai szövetségeket.

„A Patrióták csoportja támogatásáról biztosítja a Fideszt és Orbán Viktort, és hangsúlyozza a nemzeti szuverenitás és a konzervatív értékek védelmének fontosságát Európában” – fogalmaztak.

A képviselőcsoport a jelenlegi politikai fejleményeket az irányt támogató erők kudarcként értékelte, majd leszögezte, hogy az Európai Néppárt (EPP) egyre növekvő kötődést mutat a baloldali erőkhöz, ami – mint kiemelték – eltávolodást jelent a jobbközép alapelvektől.

A Patrióták aggodalmukat fejezték ki az Európai Bizottság nemzeti politikai folyamatokba való beavatkozása miatt, mivel – mint írták – az ilyen fejlemények alááshatják az európai intézményekbe vetett bizalmat és a demokratikus döntéshozatal integritását.

A Patrióták egységesebbek, mint korábban, és eltökéltek abban, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, elkötelezve magukat az európai nemzeti szuverenitásért, a jólétért és szabadságáért folytatott politikai küzdelem folytatása és megerősítése mellett – tette hozzá üzenetében a Patrióták Európáért EP-s képviselőcsoportja.