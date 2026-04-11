2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút keresztezõdésében lévõ felüljárón 2026. április 11-én. A Göncz Árpád városközpontnál lévõ felüljárón öt autó ütközött, a balesetben az egyik jármû lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során hunyt el, négyen megsérültek.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Mihádák Zoltán

Részletek: őrült száguldozók okozták a Váci úti kettős tragédiát, Vitézy Dávid kiakadt és ötletei is vannak

ELŐZMÉNYEK

Lapinformációk szerint egy BMW „versenyezhetett” egy Audival péntek éjjel, baleset lett a vége, az egyik kocsi lezuhant a Váci úti felüljáróról a rendőrpalota szomszédságában. Az őrölt száguldozás mérlege: két halott, négy sérült, két rommá tört és másik három károsodott autó.

Újabb részletek derültek ki a péntek éjszaka történt balesetről: 22 óra 35 perc körül a Budapest XIII. kerület, Göncz Árpád városközpont felüljáróján öt személygépkocsi összeütközött, és az egyik jármű lezuhant a felüljáróról.

A helyszínen egy ember meghalt, egy másik a kórházba szállítás során hunyt el, emellett négy fő megsérült.

A Telex információi szerint a baleset előtt az Audi RS7 nagy sebességgel érkezett a Megyeri híd irányából a Göncz Árpád városközpont felé. Amikor felhajtott a felüljáróra, átment a szemközti sávra, majd amikor az autó vezetője észlelte a szemből, szabályosan érkező járműveket, visszarántotta a kormányt a saját sávja felé, ahol két autóval ütközött oldalról.

Ezután ütközött össze a szemből érkező Toyota Corolla Crosszal, amely az ütközés erejétől megpördült és lezuhant a felüljáróról. Másodpercekkel ezt követően egy újabb autó rohant bele a porfelhő miatt nehezen látható roncsokba.

A portál forrásai szerint a baleset után a rendőrség kihallgatta egy BMW vezetőjét, amellyel előzőleg az Audi sofőrje versenyezhetett, és őt is a szemközti sávra áttérve előzte meg.

„Újabb ártatlan áldozata van tehát a száguldozásnak, a főútjainkon zajló illegális autóversenyzésnek Budapesten” – írja Vitézy Dávid fővárosi képviselő posztjában. Javaslatokat is tesz: „még több traffipax kell a budapesti utakra, a visszaesően a megengedett sebességet jelentősen túllépő gyorshajtók esetén sokkal súlyosabb büntetési tételekkel. Ideje változtatni kell azon a gyakorlaton is, hogy a traffipaxokat csak az önkormányzatok finanszírozzák, miközben a feladat és a bevétel is az államé. Másodszor:

a jelentős sebességtúllépéssel történő utcai illegális versenyzés büntetési tételeit jelentősen emelni kellene, bevezetve az elkövetők autóinak lefoglalását is, ahogy számos európai országban ez gyakorlat.

Nem lehet beletörődni, hogy az útjainkat szórakozásból tegyék életveszélyessé idióták” – írta a Podmaniczky mozgalom frakcióvezetője.

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein a magyarországi országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt. Folyamatosan érkeznek a levélszavazatok is, szombat délelőtti adat szerint a jogosultak több mint fele, 254 ezer szavazó már elküldte voksát.
 

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Komoly KRESZ-szigorítás élesedik májustól: csúnya bírságot kaphat, aki erről nem tud

A legfontosabb változások közé tartozik, hogy kötelezővé válik a kormányra szerelt irányjelző, valamint a 16 év alattiak számára a bukósisak viselése.

Iranian officials meet Pakistani PM ahead of US peace talks

US VP Vance lands in Islamabad hours after his Iranian counterparts. Pakistan's foreign minister says he hopes Tehran and Washington will "engage constructively".

