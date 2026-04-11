Újabb részletek derültek ki a péntek éjszaka történt balesetről: 22 óra 35 perc körül a Budapest XIII. kerület, Göncz Árpád városközpont felüljáróján öt személygépkocsi összeütközött, és az egyik jármű lezuhant a felüljáróról.

A helyszínen egy ember meghalt, egy másik a kórházba szállítás során hunyt el, emellett négy fő megsérült.

A Telex információi szerint a baleset előtt az Audi RS7 nagy sebességgel érkezett a Megyeri híd irányából a Göncz Árpád városközpont felé. Amikor felhajtott a felüljáróra, átment a szemközti sávra, majd amikor az autó vezetője észlelte a szemből, szabályosan érkező járműveket, visszarántotta a kormányt a saját sávja felé, ahol két autóval ütközött oldalról.

Ezután ütközött össze a szemből érkező Toyota Corolla Crosszal, amely az ütközés erejétől megpördült és lezuhant a felüljáróról. Másodpercekkel ezt követően egy újabb autó rohant bele a porfelhő miatt nehezen látható roncsokba.

A portál forrásai szerint a baleset után a rendőrség kihallgatta egy BMW vezetőjét, amellyel előzőleg az Audi sofőrje versenyezhetett, és őt is a szemközti sávra áttérve előzte meg.

„Újabb ártatlan áldozata van tehát a száguldozásnak, a főútjainkon zajló illegális autóversenyzésnek Budapesten” – írja Vitézy Dávid fővárosi képviselő posztjában. Javaslatokat is tesz: „még több traffipax kell a budapesti utakra, a visszaesően a megengedett sebességet jelentősen túllépő gyorshajtók esetén sokkal súlyosabb büntetési tételekkel. Ideje változtatni kell azon a gyakorlaton is, hogy a traffipaxokat csak az önkormányzatok finanszírozzák, miközben a feladat és a bevétel is az államé. Másodszor:

a jelentős sebességtúllépéssel történő utcai illegális versenyzés büntetési tételeit jelentősen emelni kellene, bevezetve az elkövetők autóinak lefoglalását is, ahogy számos európai országban ez gyakorlat.

Nem lehet beletörődni, hogy az útjainkat szórakozásból tegyék életveszélyessé idióták” – írta a Podmaniczky mozgalom frakcióvezetője.