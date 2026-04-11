2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Váci úti baleset 2026- április 11-én, két halálos áldozat
Nyitókép: police.hu

Rommező a Váci úton: videót tett közzé a rendőrség a hajnali tragikus balesetről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Előállították mintavételre a 35 éves török sofőrt, aki a hajnali, két halálos áldozattal járó balesetet okozta.

A BRFK halált okozó közúti veszélyeztetés bűntett miatt indított eljárást – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Mint írják, két ember életét vesztette abban a súlyos közlekedési balesetben, amely 2026. április 10-én késő este történt a XIII. kerületben, a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. A rendelkezésre álló adatok szerint egy Újpest felől a belváros irányába tartó személyautó előbb két, vele azonos irányban haladó járműnek ütközött, majd áttért a szemközti sávba, ahol újabb két autóval karambolozott, melyek közül az első a baleset miatt lezuhant a felüljáróról.

A baleset során a 35 éves, török állampolgárságú férfi által vezetett autó egyik utasa – egy szintén 35 éves férfi – a helyszínen életét vesztette, további négy személy könnyű sérüléseket szenvedett. A felüljáróról lezuhant járművet vezető 66 éves férfi szintén meghalt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának munkatársai a Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező török állampolgárságú sofőrt mintavételre előállították, és vizsgálják, hogy a baleset idején alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e.

Felmerült az is, hogy a sofőr versenyezhetett.

A nyomozók a férfit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben az országgyűlési választáson. A hétvégén is hívható a választási információs szolgálat, és e-mailt is lehet küldeni nekik.
 

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
A hétvégi választás kiváló lehetőséget és egyben erős figyelmeztető jelzést ad arra, hogy áttekintsük, hogy az - egyelőre ismeretlen összetételű - új kormány milyen mozgásteret kap a céljai megvalósítására. Ennek a számvetésnek az eredménye is mutatja, hogy a 2020-as évekre kialakuló globális környezet mennyire más, mint a 2010-es évek második felének támogató közege. Az iráni háborútól a fiskális csapdáig, az európai versenyképességi válságtól a kereskedelmi bizonytalanságig: a nemzetközi kihívások egymást erősítik, és rendkívüli kreativitást kíván a válságkezelő üzemmódból való kilépés.

Egy új tanulmány a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket elemzi: arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi konfliktusok állandósulása tartós gazdasági lecsúszáshoz vezet.

Iranian state TV warns talks could be cancelled if Tehran's conditions are not met, as details of the negotiations remain unclear.

