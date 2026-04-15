Szakértő a felüljárós horrorbalesetről: egyértelműen szándékos volt, jogszabályi változtatásokra van szükség

Egy hónapra előzetes letartóztatásba került az a török sofőr, aki április 10-én, pénteken késő este egy több mint 600 lóerős Audival a Váci úti felüljárón száguldva áttért a szemközti sávba, majd összeütközött három, szabályosan haladó autóval, amelyek közül az egyik a szalagkorlátot áttörve a mélybe zuhant. A vétlen kocsi sofőrje és a török férfi egyik utasa meghalt.

Zsurzs Jenő, a Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere a térfigyelő kamerafelvételen is megnézhető tragédiával kapcsolatban elsőként arra hívta fel a figyelmet az InfoRádióban, hogy a felüljáró íve csökkenti a beláthatóságot, ami autóval haladva nem optimális, még akkor sem, ha jogkövető tempóban közlekedik ott egy jármű.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a vétkes sofőr súlyosan, két és félszeresen túllépte az engedélyezett sebességmaximumot.

„Ilyen tempókülönbségre józan ésszel normális ember nem számíthat, ezt szinte lehetetlen kivédeni. Főleg kétszer két sávban, nagy forgalomban előzve, ahol takartak az autók”

– magyarázta a senior tréner.

Azt gondolja, ebben az esetben sajnos elkerülhetetlen volt a tragédia, mert nincs az a tapasztalat vagy reflex, aminek köszönhetően egy ilyen súlyos balesetet meg lehetne úszni. A kameraképeket visszanézve is világossá vált, hogy „drámaian gyorsan zajlott minden, ez a kivédhetetlen kategória”. Zsurzs Jenő „különösen döbbenetesnek, felháborítónak és szomorúnak” tartja azt, ami történt, mert véleménye szerint ilyet vétséget véletlenül nem lehet elkövetni. Mint fogalmazott,

véletlenül nem lehet 140-nel menni lakott területen belül, és szerinte ez az eset is megmutatta, hogy meg kellene változtatni a jogszabályi hátteret.

Úgy véli, a vétkes nem gondatlanságból szegett szabályt, hanem szándékosan.

A szakértő a lehetséges változtatásokkal kapcsolatban először is azt emelte ki, hogy a gyorshajtásnak is vannak fokozatai, illetve a büntetési tételek is eltérőek országonként. Egyes államokban az elkövető anyagi körülményeit figyelembe véve szabják ki a büntetés mértékét, máshol jogosítványbevonást, elvételt, eltiltást vagy autóelkobzást rendelnek el. Zsurzs Jenő szerint ugyanakkor ezek a büntetési tételek „vérlázítóan csekélyek”, ráadásul bizonyos esetekben sok évig elhúzódik egy ilyen balesetnek a tárgyalása, illetve a bizonyítási eljárás.

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere emlékeztetett, hogy az elmúlt tíz évben legalább négy-öt hasonló tragédia történt idehaza, amelyeknél aztán a „végtelenségig elhúzódott az ügy”, ami szerinte joggal kelt felháborodást a közvéleményben. „Maga a helyszín, és általában a brutális sebességtúllépés előidézhet ilyen helyzeteket, amelyekben kódolva van az, hogy ilyen baleset fog bekövetkezni” – jegyezte meg Zsurzs Jenő.

A sportkocsik a versenypályákra valók

Egyre többen vannak azon az állásponton, hogy nem lenne szabad nagy teljesítményű sportkocsikat a közúti forgalomba engedni, hogy bármikor száguldozhassanak, veszélyeztetve másokat. A szakértő elmondta: ez a korlátozás korábban már a motorkerékpárok esetében is számtalanszor felmerült, ugyanis több példa is volt rá a múltban idehaza, hogy olyan nagy teljesítményű motorral közlekedtek, amelyek az esetleges balesetveszély miatt nem valók az utakra.

Zsurzs Jenő szerint ez nehéz kérdés, mert az autógyártók sok ilyen autót terveznek és adnak el nem kis pénzért, ugyanis vonzzák az embereket. Csakhogy a szakértő szerint

„fejben is fel kellene nőni” mindazoknak, akik ilyen kocsikkal rendelkeznek.

Mint fogalmazott, ez „a banán és a majom esete”, ezért azt gondolja, meg kellene teremteni az anyagi és infrastrukturális feltételeit annak, hogy zárt versenypályákon lehessen versenyezni ilyen nagy teljesítményű autókkal.

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere azzal érvelt, hogy zárt versenypályán szerencsés esetben nem okoz akkora problémát, ha valaki „eldobja a vasat, felszántja a sóderágyat, esetleg totálkárosra töri az autóját”, ha viszont közúton száguldoznak, akkor közvetlen veszélyt jelentenek más közlekedőkre. „Ez olyan, mintha az új vadászpuskámat a Blaha Lujza téren lőném be, mert azt gondolom magamról, hogy jól lövök, és úgysem okozok halálos balesetet. Csakhogy ezt nem lehet biztosra venni. Ilyen célra ott van a lőtér. A nagy tempójú közlekedésre meg a versenypálya, de sokan sajnos nem ugorják meg ezt a magasságot, hanem inkább a közutakon bizonyítanak” – zárta gondolatait a szakértő.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.